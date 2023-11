GetzenRodeo: Lettenbichler vuole la stagione perfetta

Manuel Lettenbichler ha già in tasca il titolo di Campione del Mondo Hard Enduro 2023. Alla finale, il GetzenRodeo di Drebach, in Sassonia, il pilota KTM vuole ora conservare i suoi gilet bianchi. Cosa c'è da sapere.

Il prossimo fine settimana la regione dell'Erzgebirge/Sassonia sarà di nuovo in fermento. Venerdì 3 novembre e sabato 4 novembre, giorno principale, nel quartiere Drebach di Grießbach si svolgerà ancora una volta lo spettacolare Getzen Rodeo, che prende il nome da una specialità dei Monti Metalliferi. Da qui derivano anche i gustosi nomi delle sezioni: Getzenpfanne, Kartoffelreibe, Speckschwarte, Zwiebelschale, Buttermilchrinne, Ölpresse, Speckgrieben, Gewürzregal, Kümmelschuss, Heiße Röhre, Brutzelrand, Getzenblech e Ofenrohr.

Dopo il 2021, sarà ancora una volta la prova finale del Campionato del Mondo di Hard Enduro di quest'anno, suddiviso in sei parti, e probabilmente attirerà ancora una volta migliaia di spettatori sul percorso. Il paddock e l'epicentro dell'evento si troveranno questa volta nel grande parcheggio sul fiume Zschopau, sotto il castello di Scharfenstein.

L'azione di gara è stata notevolmente ampliata quest'anno, in quanto i corridori inizieranno ad allenarsi sul circuito già alle 11:00 di venerdì. Dalle 14:00 si svolgerà la prova a cronometro sullo stesso tracciato. Due turni decideranno chi potrà partecipare al prologo, il Red Bull Double Trouble, in serata. Poi i 16 migliori piloti della sessione pomeridiana si contenderanno la vittoria di giornata su un tracciato che passa addirittura attraverso il tendone. Il primo premio in denaro sarà assegnato ai primi tre classificati. Il tutto sarà festeggiato con i fan durante la festa di apertura.

Sabato, il GetzenRodeo Raceday inizia alle ore 10.00. Nell'arco di due ore, nella GetzenRace delle 14.00, si determineranno i corridori per l'importantissima finale, il GetzenChamp. Si qualificano i primi 20 corridori. L'arrivo e la cerimonia di premiazione sono previsti per le 15.30. In serata, le luci del tendone della Getzen Night non si spegneranno di certo in fretta.

Attualmente ci sono molte chiusure di strade nell'Erzgebirge, che complicano anche il viaggio verso il GetzenRodeo. Pertanto, il consiglio è il seguente: Venendo da Chemnitz, si deve passare per Amtsberg, Gelenau e Venusberg. Da Venusberg, il percorso conduce direttamente al parcheggio nella parte alta del percorso a Grießbach. Chi arriva dalla direzione Annaberg-Buchholz/Marienberg deve prendere la B174 per Zschopau. Poiché la strada di accesso verso Scharfenstein è chiusa a Grossolbersdorf e a causa del nuovo paddock non è possibile passare attraverso Scharfenstein, il percorso da Zschopau conduce attraverso Wilischthal a Grießbach fino alle aree di parcheggio segnalate.

Il modo più comodo per arrivarci è prendere la Erzgebirgsbahn fino alla stazione di Scharfenstein. Da lì sono sufficienti cinque minuti a piedi per raggiungere il nuovo paddock.

Anche se il campione del mondo 2023, Manuel Lettenbichler, è già stato determinato, il GetzenRodeo di quest'anno non sarà affatto inferiore agli eventi precedenti. Il campione in carica del team KTM ha vinto gli ultimi tre GetzenRodeo nel 2018, 2019 e 2021 e, allo stesso modo, tutte e cinque le prove del Campionato del Mondo Hard Enduro finora disputate quest'anno. Sarà quindi interessante vedere se il bavarese riuscirà a mantenere i suoi due gilet bianchi.

Il pilota che più probabilmente potrà impedirlo è il britannico Billy Bolt. Il britannico, al servizio di Husqvarna, è passato alla storia come il primo Campione del Mondo di Hard Enduro al GetzenRodeo 2021 ed è attualmente al secondo posto nella classifica del Campionato del Mondo. Lo seguono il canadese Trystan Hart, il bulgaro Teodor Kabakchiev, lo spagnolo Mario Roman e il sudafricano Wade Young, che sono anche tra i pretendenti alla vittoria del GetzenRodeo 2023.

Graham Jarvis, che oggi ha 48 anni, deve essere considerato almeno un outsider, perché il britannico è conosciuto come uno specialista di Getzen in quanto vincitore assoluto nel 2012, 2014 e 2016. È all'8° posto nella classifica provvisoria del Campionato del Mondo 2023, dietro all'austriaco Michael Walkner, mentre lo spagnolo Alfredo Gomez e il britannico Matthew Green completano la top 10.

Con la spagnola Sandra Gomez e la tedesca Eva Täuber, anche due rappresentanti del gentil sesso osano unirsi ai duri. Possono contare almeno sullo stesso sostegno da parte dei fan, prevalentemente informati e sempre corretti.

Dal punto di vista tedesco, le prestazioni di Leon Hentschel di Uelzen, in Bassa Sassonia, e di Marc Wulf di Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, nella Turingia orientale, saranno al centro dell'interesse. Mentre Leon Hentschel ha vinto la gara finale della Hard Enduro Series Germany (HESG) 2023 sabato scorso, Marc Wulf si è assicurato il titolo di campione nella stessa gara.

Con Felix Bopp di Weißenborn, René Dietrich di Flöha, David Loose di Remse, Kenny Lötzsch di Drebach, Arvid Meyer di Reinsdorf, Valentin Richter di Chemnitz ed Eric Seifert di Breitenbrunn, ci sono anche parecchi eroi locali al via. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà il GetzenRodeo 2023.