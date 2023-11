GetzenRodeo: Lettenbichler quer uma época perfeita

Manuel Lettenbichler já tem o título do Campeonato do Mundo de Hard Enduro de 2023 no saco. Na final, o GetzenRodeo em Drebach, Saxónia, o piloto da KTM quer agora manter os seus coletes brancos. O que precisa de saber.

No próximo fim de semana, a região de Erzgebirge/Saxónia estará de novo repleta de atividade. Na sexta-feira, 3 de novembro, e no sábado (4 de novembro, dia principal), o espetacular Rodeio de Getzen, que recebeu o nome de uma especialidade das montanhas de minério, terá novamente lugar no distrito de Drebach, em Grießbach. É também daí que vêm os nomes saborosos das secções: Getzenpfanne, Kartoffelreibe, Speckschwarte, Zwiebelschale, Buttermilchrinne, Ölpresse, Speckgrieben, Gewürzregal, Kümmelschuss, Heiße Röhre, Brutzelrand, Getzenblech e Ofenrohr.

A partir de 2021, será novamente a última ronda do Campeonato do Mundo de Hard Enduro deste ano, dividido em seis partes, e, ao que tudo indica, voltará a atrair milhares de espectadores ao percurso. O paddock e o epicentro do evento estarão localizados desta vez no grande parque de estacionamento no rio Zschopau, abaixo do Castelo de Scharfenstein.

A ação de corrida foi consideravelmente alargada este ano, uma vez que os pilotos começarão a treinar no circuito às 11:00 horas de sexta-feira. A partir das 14:00, o contrarrelógio terá lugar na mesma pista. Duas rondas decidirão quem vai correr o prólogo, o Red Bull Double Trouble, à noite. Depois, os 16 melhores pilotos da sessão da tarde lutarão pela vitória do dia, numa pista que passa mesmo pela marquise. O primeiro prémio monetário será mesmo atribuído aos 3 primeiros. Este será celebrado com os fãs na festa de abertura.

No sábado, o GetzenRodeo Raceday começa às 10h00. Ao longo de duas horas, os cavaleiros para a importante final, o GetzenChamp, serão determinados na GetzenRace às 14 horas. Os primeiros 20 cavaleiros qualificam-se para esta prova. A chegada e a cerimónia de entrega de prémios estão previstas para as 15h30m. À noite, é certo que as luzes não se apagarão rapidamente na marquise da Noite Getzen.

Atualmente, existem muitos encerramentos de estradas no Erzgebirge, o que também complica a viagem para o GetzenRodeo. Por isso, damos-lhe o seguinte conselho: Vindo de Chemnitz, deve viajar por Amtsberg, Gelenau e Venusberg. A partir de Venusberg, o percurso leva diretamente ao parque de estacionamento na parte superior do percurso em Grießbach. Quem vem da direção de Annaberg-Buchholz/Marienberg deve seguir pela B174 até Zschopau. Uma vez que a estrada de acesso a Scharfenstein está encerrada em Grossolbersdorf e, devido ao novo paddock, não é possível passar por Scharfenstein, o percurso de Zschopau passa por Wilischthal até Grießbach, onde se encontram os parques de estacionamento assinalados.

A forma mais cómoda de lá chegar é apanhar o Erzgebirgsbahn até à estação de Scharfenstein. A partir daí, são apenas cinco minutos a pé até ao novo paddock.

Embora o campeão mundial de 2023, Manuel Lettenbichler, já tenha sido determinado, o GetzenRodeo deste ano não será de forma alguma inferior aos eventos anteriores. O atual campeão da equipa de fábrica da KTM venceu os últimos três GetzenRodeo em 2018, 2019 e 2021 e também todas as cinco rondas do Campeonato do Mundo de Hard Enduro até agora este ano. Por isso, será interessante ver se o bávaro consegue manter os seus dois coletes brancos.

O piloto mais suscetível de o impedir é o britânico Billy Bolt. O britânico ao serviço da Husqvarna entrou para a história como o primeiro Campeão do Mundo de Hard Enduro no GetzenRodeo 2021 e está atualmente em segundo lugar na classificação do Campeonato do Mundo. Ele é seguido pelo canadense Trystan Hart, o búlgaro Teodor Kabakchiev, o espanhol Mario Roman e o sul-africano Wade Young, que também estão entre os candidatos à vitória no GetzenRodeo 2023.

Graham Jarvis, que tem agora 48 anos, deve ser considerado pelo menos um outsider, porque o britânico é conhecido como um especialista em Getzen, tendo sido o vencedor geral em 2012, 2014 e 2016. Está em 8º lugar na classificação provisória do Campeonato do Mundo de 2023, atrás do austríaco Michael Walkner, com o espanhol Alfredo Gomez e o britânico Matthew Green a completarem o top 10.

Com a espanhola Sandra Gomez e a alemã Eva Täuber, duas representantes do belo sexo também se atrevem a juntar-se aos durões. Podem contar, pelo menos, com o mesmo apoio por parte dos adeptos, predominantemente conhecedores e sempre justos.

Do ponto de vista alemão, o desempenho de Leon Hentschel, de Uelzen, na Baixa Saxónia, e de Marc Wulf, de Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, na Turíngia Oriental, será o principal foco de interesse. Enquanto Leon Hentschel venceu a última corrida da 2023 Hard Enduro Series Germany (HESG) no passado sábado, Marc Wulf garantiu o título de campeão na mesma corrida.

Com Felix Bopp de Weißenborn, René Dietrich de Flöha, David Loose de Remse, Kenny Lötzsch de Drebach, Arvid Meyer de Reinsdorf, Valentin Richter de Chemnitz e Eric Seifert de Breitenbrunn, há também alguns heróis locais no início. Por isso, estamos ansiosos por ver o que o GetzenRodeo 2023 trará.