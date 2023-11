Lettenbichler también imbatible en el GetzenRodeo

Después de haberse asegurado el título de Campeón del Mundo de Hard Enduro en la anterior carrera en España, el excepcionalmente talentoso Manuel Lettenbichler de Kiefersfelden seguía motivado hasta la punta de los dedos de los pies para enfrentarse a las desafiantes rutas del GetzenRodeo y quería demostrar sus habilidades una vez más delante de su público. Lettenbichler ofreció una actuación impecable e impresionante a los 14.000 espectadores, ganando la carrera clasificatoria, el prólogo y la carrera principal.

Lettenbichler no dejó nada que desear el primer día de la carrera. En la "vuelta dura cronometrada de enduro" del viernes por la tarde, marcó el mejor tiempo de forma imponente. Por la tarde se produjo un estreno mundial con la "Red Bull Double Trouble": los 16 mejores pilotos de la clasificación de la tarde compitieron entre sí en modo eliminatorio en un recorrido muy rápido y corto con pocos obstáculos. Mani hizo las delicias de miles de aficionados cuando se impuso al austriaco Michael Walkner en la carrera final y sumó otros tres puntos para el campeonato del mundo con esta primera victoria. En la pequeña final, Mitch Brightmore (GASGAS) se puso en cabeza y se aseguró un punto para el campeonato del mundo frente al austriaco Dieter Rudolf (GASGAS), tercero en el prólogo. Billy Bolt, normalmente imbatible en este formato, sólo pudo ser segundo en su segundo emparejamiento debido a un error, por lo que quedó eliminado.

Trystan Hart (KTM) y Wade Young (Sherco) faltaron en las listas de salida: Hart había decidido con poca antelación competir en el EnduroCross de EE.UU. y Young había perdido su pasaporte en la carrera Sea-to-Sky de Turquía, por lo que no pudo viajar a Alemania.

En la GetzenRace, que comenzó a las 10 de la mañana del sábado con el obligatorio disparo de cañón, Lettenbichler tenía la mejor posición de salida y se alejó de sus perseguidores nada más empezar. El exigente recorrido fue fácil de recorrer debido a las condiciones frías pero soleadas y secas. El bávaro lideró la carrera como nos tiene acostumbrados esta temporada: extremadamente rápido, pero con prudencia y dominando todas las dificultades con aplomo. En 2 horas de carrera, el piloto de KTM Factory completó 9 vueltas e incluso superó a pilotos tan conocidos como Mario Roman, Teo Kabakchiev (KTM) y Graham Jarvis (Husqvarna).

El padre de Manuel, el legendario Andreas "Letti" Lettenbichler, tiene la siguiente explicación para la sobresaliente y constante buena condición de su hijo: "Manuel está físicamente extremadamente en forma y mentalmente en muy buena forma. Está relajado y no se obstina en ello, tiene mucho equilibrio además de las carreras y los entrenamientos. Pero esta regularidad a lo largo de toda la temporada es extraordinaria".

En la carrera GetzenChamp, el evento principal, los 20 corredores más rápidos de la GetzenRace fueron en dirección contraria en la misma pista que por la mañana. La modalidad fue de 80 minutos más una vuelta. Como característica especial, los organizadores habían incluido el Red Bull Loop. Una sección que todos los pilotos debían completar una vez y que ponía al límite incluso a las estrellas. Los líderes Lettenbichler y Bolt tuvieron que ayudarse mutuamente para dominar esta sección extremadamente empinada. Sólo el austriaco Walkner consiguió empujar su GASGAS por sus propios medios. Bolt, que había empezado la carrera bastante enfadado por una temporada que no había ido según lo previsto, protagonizó una actuación sobresaliente, adelantó a Lettenbichler y durante una vuelta pareció que se acabaría la temporada perfecta del bávaro. Sin embargo, Bolt cometió un error en una subida que aprovechó Lettenbichler para distanciarse un minuto. Los espectadores, todos ellos aficionados al automovilismo, celebraron la llegada de su compatriota a la meta con vítores frenéticos. Al final, Bolt se aseguró el segundo puesto, seguido de Roman, que completó el podio.

En la clasificación general, Lettenbichler defendió con éxito su título con una temporada perfecta, Billy Bolt acabó segundo y Trystan Hart tercero.

Manuel Lettenbichler: "Increíble, ganar 6 de 6 carreras, no tengo palabras. Ha sido la carrera más emocionante de todo el año, con tantos aficionados animando a todo el mundo. Fue una dura batalla con Billy durante toda la carrera, pero conseguir la victoria aquí de nuevo es indescriptible".

Billy Bolt: "Ha sido una carrera muy dura. Sabía que tenía que intentar por todos los medios no dejar que Mani se pusiera en cabeza. Porque una vez que está delante, se hace extremadamente difícil. A pesar de todo, estoy contento con mi actuación, pude liderar durante un tiempo y luego cometí un error importante que me costó la victoria. Ha sido mi mejor actuación de la temporada y me basaré en ella para la próxima".

Mario Roman: "Me encanta esta carrera, los aficionados de aquí son increíbles. Tengo que estar contento con mi carrera, estaba bastante retrasado al principio, luego pude adelantar a casi todos, pero no pude acercarme a Billy y Letti."

En el Campeonato del Mundo Junior, el alemán Felix Bähker (Sherco) tuvo que abandonar el GetzenRodeo por lesión. El título fue para otro brillante británico, Mitch Brightmore (GASGAS), que relegó al segundo puesto al ganador absoluto del año pasado, Matt Green (KTM).

Resultados GetzenRodeo/D:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 9 vueltas en 1:35:52.50 horas

2º Billy Bolt (Husqvarna), 9 vueltas en 1:38:25.50

3º Mario Roman (Sherco), 8 vueltas en 1:36:34.89

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 8 vueltas en 1:41:38.94

5º Michael Walkner (KTM), 8 vueltas en 1:51:23,60

6. Alfredo Gómez (Rieju), 7 vueltas en 1:38:22,04

7. Mitch Brightmore (GASGAS), 7 vueltas en 1:40:27,99

8º Sonny Goggia (KTM), 7 vueltas en 1:43:45,42

9. Dieter Rudolf (GASGAS), 6 vueltas en 1:39:05,07

10º Matthew Green (KTM), 6 vueltas en 1:51:20,16

Clasificación final provisional del Campeonato del Mundo tras 6 pruebas:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 130 puntos

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3º Trystan Hart (KTM), 73

4. Mario Roman (Sherco), 71

5º Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6º Michael Walkner (GASGAS), 58

7º Wade Young (Sherco), 53

8º Alfredo Gómez (Rieju), 47

9º Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10º Matthew Green (KTM), 42

Clasificación final provisional Campeonato del Mundo Junior tras 4 pruebas:

1º Mitch Brightmore (GASGAS), 83 puntos

2º Matthew Green (KTM), 76

3º Richard Moorhouse (GASGAS), 48

4º Marc Fernández Serra (KTM), 32

5º Felix Bahker (Sherco), 31