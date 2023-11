Lettenbichler invincible au GetzenRodeo

L'Allemand Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) est entré dans l'histoire du sport automobile en remportant le GetzenRodeo à Grießbach, en Saxe, et a également gagné la sixième et dernière course du championnat du monde d'enduro dur 2024.

Après s'être assuré le titre de champion du monde d'enduro dur lors de la précédente course en Espagne, le pilote d'exception Manuel Lettenbichler de Kiefersfelden s'est lancé dans les parcours exigeants de la GetzenRodeo avec une motivation sans faille et l'intention de démontrer une nouvelle fois ses capacités devant son public. En remportant la course de qualification, le prologue et la course principale, Lettenbichler a offert aux quelque 14 000 spectateurs une performance à la fois impeccable et impressionnante.

Dès le premier jour de course, Lettenbichler n'a rien laissé passer. Lors de la "Timed Hard Enduro Lap" du vendredi après-midi, il a décroché le meilleur temps de manière souveraine. Le soir, une première mondiale a suivi avec le "Red Bull Double Trouble" : les 16 meilleurs pilotes des qualifications de l'après-midi se sont affrontés en mode K.O. sur un parcours très rapide et court avec peu d'obstacles. Mani a mis des milliers de fans en liesse lorsqu'il a battu l'Autrichien Michael Walkner en finale et qu'il a récolté trois points supplémentaires au championnat du monde grâce à cette première victoire. Dans la petite finale, Mitch Brightmore (GASGAS) a pris l'avantage sur l'Autrichien Dieter Rudolf (GASGAS), troisième du prologue, et s'est ainsi assuré un point de championnat du monde. Billy Bolt, habituellement imbattable dans ce format, n'avait terminé que deuxième dans son deuxième binôme suite à une erreur et avait donc été éliminé.

On a cherché en vain Trystan Hart (KTM) et Wade Young (Sherco) sur les listes de départ : Hart avait décidé à la dernière minute de participer à l'enduro-cross américain et Young avait perdu son passeport lors de la course Sea-to-Sky en Turquie, ce qui l'a empêché de se rendre en Allemagne.

Lors de la GetzenRace, dont le départ a été donné à 10 heures le samedi matin avec le coup de canon obligatoire, Lettenbichler a eu la meilleure position de départ et s'est détaché de ses poursuivants dès le début. Le parcours exigeant était facilement praticable en raison des conditions froides, mais ensoleillées et sèches. Le Bavarois a roulé en tête, comme on a l'habitude de le voir cette saison : extrêmement rapide, mais avec prudence et maîtrisant toutes les difficultés avec brio. Sur la distance de course de 2 heures, le pilote KTM-Factory a bouclé 9 tours et a même dépassé des pilotes de renom comme Mario Roman, Teo Kabakchiev (KTM) et Graham Jarvis (Husqvarna).

Le père de Manuel, le légendaire Andreas "Letti" Lettenbichler, a l'explication suivante pour l'excellente et constante bonne forme de son fils : "Manuel est extrêmement en forme physiquement et très bien mentalement. Il est détendu et ne s'acharne pas sur son travail, il a beaucoup de bonnes compensations en dehors des courses et de l'entraînement. Mais cette constance tout au long de la saison est exceptionnelle".

Lors de la course GetzenChamp, l'événement principal, les 20 pilotes les plus rapides de la GetzenRace se sont retrouvés sur la même piste que le matin, dans la direction opposée. Le mode était de 80 minutes plus un tour. Les organisateurs avaient intégré le Red Bull Loop comme particularité. Une section que chaque coureur devait parcourir une fois et qui a poussé même les stars à la limite de leurs possibilités. Les leaders Lettenbichler et Bolt ont dû s'entraider pour venir à bout de ce tronçon extrêmement raide. Seul l'Autrichien Walkner a réussi à gravir ce passage à la force des bras avec son GASGAS. Bolt, qui s'était lancé dans la course avec une bonne dose de colère contre une saison qui ne s'était pas déroulée de manière optimale, a fait preuve d'une énergie exceptionnelle, dépassant Lettenbichler et, pendant un tour, il a semblé que la saison parfaite du Bavarois ne serait pas au rendez-vous. Mais Bolt a commis une erreur dans une montée, ce dont Lettenbichler a profité pour prendre ensuite une bonne minute d'avance. Le public, à l'exception des fans de sport automobile, a célébré l'arrivée de leur compatriote avec des acclamations frénétiques. Bolt s'est tout de même assuré la deuxième place, suivi de Roman qui a complété le podium.

Au classement général du championnat du monde, Lettenbichler a défendu son titre avec succès en réalisant une saison parfaite, Billy Bolt a terminé deuxième et Trystan Hart troisième.

Manuel Lettenbichler : "C'est fou, j'ai gagné 6 courses sur 6, je n'en reviens pas. C'était la course la plus géniale de toute l'année, nous avions tellement de fans dehors qui encourageaient tout le monde. C'était une lutte acharnée avec Billy tout au long de la course, mais remporter à nouveau la victoire ici, c'est indescriptible !"

Billy Bolt : "C'était vraiment une course difficile. Je savais que je devais essayer et donner tout ce que je pouvais pour ne pas laisser Mani prendre la tête. Car une fois qu'il est devant, cela devient extrêmement difficile. Je suis néanmoins satisfait de ma performance, j'ai pu mener pendant un certain temps, puis j'ai commis une erreur majeure qui m'a coûté la victoire. C'était ma meilleure performance de la saison, je m'appuie là-dessus pour la prochaine".

Mario Roman : "J'adore cette course, les fans sont incroyables ici. Je dois être satisfait de ma course, j'étais assez loin derrière au début, j'ai ensuite pu dépasser presque tout le monde, mais je n'ai pas pu me rapprocher de Billy et Letti".

Dans le championnat du monde junior, l'Allemand Felix Bähker (Sherco) a dû faire l'impasse sur le GetzenRodeo en raison d'une blessure. Le titre a été remporté par le Britannique Mitch Brightmore (GASGAS), à nouveau brillant, qui a relégué le vainqueur du classement général de l'année dernière Matt Green (KTM) à la deuxième place.

Résultats GetzenRodeo/D :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 9 tours en 1:35:52,50 heures.

2. Billy Bolt (Husqvarna), 9 tours en 1:38:25,50

3. Mario Roman (Sherco), 8 tours en 1:36:34,89

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 8 tours en 1:41:38,94

5. Michael Walkner (KTM), 8 tours en 1:51:23,60

6. Alfredo Gomez (Rieju), 7 tours en 1:38:22,04

7. Mitch Brightmore (GASGAS), 7 tours en 1:40:27,99

8. Sonny Goggia (KTM), 7 tours en 1:43:45,42

9. Dieter Rudolf (GASGAS), 6 tours en 1:39:05,07

10. Matthew Green (KTM), 6 tours en 1:51:20,16

Classement final provisoire du championnat du monde après 6 événements :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 130 points

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3. Trystan Hart (KTM), 73

4. Mario Roman (Sherco), 71

5. Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6. Michael Walkner (GASGAS), 58

7. Wade Young (Sherco), 53

8. Alfredo Gomez (Rieju), 47

9. Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10. Matthew Green (KTM), 42.

Classement final provisoire du championnat du monde junior après 4 épreuves :

1. Mitch Brightmore (GASGAS), 83 points

2. Matthew Green (KTM), 76

3. Richard Moorhouse (GASGAS), 48

4. Marc Fernández Serra (KTM), 32

5. Felix Bahker (Sherco), 31