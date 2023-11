Lettenbichler imbattibile anche al GetzenRodeo

Dopo essersi già assicurato il titolo di Campione del Mondo nell'Hard Enduro alla precedente gara in Spagna, l'eccezionale talento di Manuel Lettenbichler di Kiefersfelden era ancora motivato fino alla punta dei piedi per affrontare gli impegnativi percorsi del GetzenRodeo e voleva dimostrare ancora una volta le sue capacità davanti al pubblico di casa. Lettenbichler ha offerto una prestazione impeccabile e impressionante ai 14.000 spettatori, vincendo la gara di qualificazione, il prologo e la gara principale.

Lettenbichler non ha lasciato nulla di intentato nel primo giorno di gara. Nel "Timed Hard Enduro Lap" di venerdì pomeriggio, ha fatto segnare il tempo più veloce in modo dominante. La sera è seguita una prima mondiale con il "Red Bull Double Trouble": i 16 migliori piloti delle qualifiche pomeridiane si sono sfidati in modalità knockout su un percorso molto veloce e breve con pochi ostacoli. Mani ha fatto festeggiare migliaia di fan quando ha prevalso sull'austriaco Michael Walkner nella gara finale e ha raccolto altri tre punti per il campionato mondiale con questa prima vittoria. Nella piccola finale, Mitch Brightmore (GASGAS) ha avuto la meglio e si è assicurato un punto per il campionato del mondo contro l'austriaco Dieter Rudolf (GASGAS), terzo nel prologo. Billy Bolt, normalmente imbattibile in questo formato, è arrivato solo secondo nella sua seconda coppia a causa di un errore ed è stato quindi eliminato.

Trystan Hart (KTM) e Wade Young (Sherco) erano assenti dalle liste di partenza: Hart aveva deciso con poco preavviso di partecipare all'EnduroCross statunitense e Young aveva perso il passaporto alla gara Sea-to-Sky in Turchia, il che gli impediva di recarsi in Germania.

Alla GetzenRace, che ha preso il via alle 10 di sabato mattina con l'obbligatorio colpo di cannone, Lettenbichler ha avuto la migliore posizione di partenza e ha staccato gli inseguitori fin dall'inizio. Il percorso impegnativo è stato facile da percorrere grazie alle condizioni fredde ma soleggiate e asciutte. Il bavarese ha fatto da apripista come ci aspettiamo da lui in questa stagione: velocissimo, ma con cautela e padroneggiando tutte le difficoltà con aplomb. Sulla distanza di 2 ore, il pilota della KTM Factory ha completato 9 giri, doppiando anche piloti famosi come Mario Roman, Teo Kabakchiev (KTM) e Graham Jarvis (Husqvarna).

Il padre di Manuel, il leggendario Andreas "Letti" Lettenbichler, spiega così l'eccezionale e costante condizione del figlio: "Manuel è fisicamente molto in forma e mentalmente in ottima forma. È rilassato e non si accanisce, ha un buon equilibrio oltre alle gare e agli allenamenti. Ma questa costanza nell'arco dell'intera stagione è eccezionale".

Nella gara GetzenChamp, l'evento principale, i 20 corridori più veloci della GetzenRace sono andati in direzione opposta sullo stesso tracciato della mattina. La modalità era di 80 minuti più un giro. Come caratteristica speciale, gli organizzatori hanno inserito il Red Bull Loop. Una sezione che ogni pilota doveva completare una volta e che ha spinto al limite anche le star. I leader Lettenbichler e Bolt hanno dovuto aiutarsi a vicenda per superare questo tratto estremamente ripido. Solo l'austriaco Walkner è riuscito a spingere il suo GASGAS su questo tratto con le proprie forze. Bolt ha iniziato la gara con una discreta dose di rabbia per una stagione che non era andata secondo i piani e ha fatto una prestazione eccezionale, superando Lettenbichler e per un giro sembrava che la stagione perfetta del bavarese fosse finita. Tuttavia, Bolt ha commesso un errore in salita, di cui Lettenbichler ha approfittato per staccarsi di un buon minuto. Il pubblico, tutto appassionato di motori, ha festeggiato l'arrivo del connazionale al traguardo con un tifo frenetico. Alla fine, Bolt si è assicurato il secondo posto, seguito da Roman, che ha completato il podio.

Nella classifica generale, Lettenbichler ha difeso con successo il suo titolo con una stagione perfetta, Billy Bolt è arrivato secondo e Trystan Hart terzo.

Manuel Lettenbichler: "Incredibile, vincere 6 gare su 6, sono senza parole. È stata la gara più bella di tutto l'anno, c'erano tantissimi tifosi a fare il tifo per tutti. È stata una dura battaglia con Billy per tutta la gara, ma vincere di nuovo qui è indescrivibile!".

Billy Bolt: "È stata una gara davvero difficile. Sapevo di dover fare tutto il possibile per non lasciare che Mani prendesse il comando. Perché una volta che è davanti, diventa estremamente difficile. Tuttavia, sono contento della mia prestazione: sono stato in grado di condurre per un po' e poi ho commesso un grave errore che mi è costato la vittoria. È stata la mia migliore prestazione della stagione e mi baserò su questa per la prossima".

Mario Roman: "Amo questa gara, i tifosi qui sono incredibili. Devo essere contento della mia gara, all'inizio ero piuttosto indietro, poi sono riuscito a superare quasi tutti, ma non sono riuscito ad avvicinarmi a Billy e Letti".

Nel Campionato del Mondo Junior, il tedesco Felix Bähker (Sherco) ha dovuto rinunciare al GetzenRodeo per infortunio. Il titolo è andato a un altro brillante britannico, Mitch Brightmore (GASGAS), che ha relegato il vincitore assoluto dello scorso anno Matt Green (KTM) al secondo posto.

Risultati GetzenRodeo/D:

1° Manuel Lettenbichler (KTM), 9 giri in 1:35:52.50 ore

2° Billy Bolt (Husqvarna), 9 giri in 1:38:25.50

3° Mario Roman (Sherco), 8 giri in 1:36:34.89

4° Teodor Kabakchiev (KTM), 8 giri in 1:41:38.94

5. Michael Walkner (KTM), 8 giri in 1:51:23,60

6° Alfredo Gomez (Rieju), 7 giri in 1:38:22,04

7° Mitch Brightmore (GASGAS), 7 giri in 1:40:27,99

8. Sonny Goggia (KTM), 7 giri in 1:43:45,42

9° Dieter Rudolf (GASGAS), 6 giri in 1:39:05,07

10° Matthew Green (KTM), 6 giri in 1:51:20,16

Classifica finale provvisoria del Campionato del mondo dopo 6 eventi:

1° Manuel Lettenbichler (KTM), 130 punti

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3. Trystan Hart (KTM), 73

4. Mario Roman (Sherco), 71

5. Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6° Michael Walkner (GASGAS), 58

7° Wade Young (Sherco), 53

8° Alfredo Gomez (Rieju), 47

9° Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10° Matthew Green (KTM), 42

Classifica finale provvisoria del Campionato del Mondo Junior dopo 4 eventi:

1° Mitch Brightmore (GASGAS), 83 punti

2. Matthew Green (KTM), 76

3. Richard Moorhouse (GASGAS), 48

4° Marc Fernández Serra (KTM), 32

5° Felix Bahker (Sherco), 31