Lettenbichler também é imbatível no GetzenRodeo

O alemão Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) fez história nos desportos motorizados ao vencer o GetzenRodeo em Grießbach, na Saxónia, e ganhou também a sexta e última corrida do Campeonato do Mundo de Hard Enduro 2024.

Tendo já assegurado o título do Campeonato do Mundo de Hard Enduro na corrida anterior em Espanha, o excecionalmente talentoso Manuel Lettenbichler de Kiefersfelden estava ainda motivado até às pontas dos dedos dos pés para enfrentar os desafiantes percursos do GetzenRodeo e queria provar mais uma vez as suas capacidades perante o seu público local. Lettenbichler teve um desempenho impecável e impressionante para os 14.000 espectadores, vencendo a corrida de qualificação, o prólogo e a corrida principal.

Lettenbichler não deixou nada a desejar logo no primeiro dia da corrida. Na "Timed Hard Enduro Lap", na sexta-feira à tarde, estabeleceu o melhor tempo de forma imponente. À noite, seguiu-se uma estreia mundial com o "Red Bull Double Trouble": os 16 melhores pilotos da qualificação da tarde competiram entre si em modo eliminatório num percurso muito rápido e curto, com poucos obstáculos. Mani colocou milhares de fãs em festa quando venceu o austríaco Michael Walkner na corrida final e somou mais três pontos para o campeonato do mundo com esta primeira vitória. Na pequena final, Mitch Brightmore (GASGAS) estava na frente e garantiu um ponto no campeonato do mundo contra o austríaco Dieter Rudolf (GASGAS), terceiro classificado no prólogo. Billy Bolt, que normalmente é imbatível neste formato, apenas terminou em segundo no seu segundo emparelhamento devido a um erro e foi, por isso, eliminado.

Trystan Hart (KTM) e Wade Young (Sherco) não estavam presentes nas listas de partida: Hart tinha decidido em cima da hora competir no EnduroCross dos EUA e Young tinha perdido o passaporte na corrida Sea-to-Sky na Turquia, o que significava que não podia viajar para a Alemanha.

Na GetzenRace, que começou às 10 horas da manhã de sábado com o obrigatório tiro de canhão, Lettenbichler teve a melhor posição de partida e afastou-se dos seus perseguidores logo no início. O percurso desafiante foi fácil de percorrer devido às condições frias, mas ensolaradas e secas. O bávaro liderou o percurso como já era de esperar dele esta época: extremamente rápido, mas com cautela e dominando todas as dificuldades com desenvoltura. Na distância da corrida de 2 horas, o piloto da KTM Factory completou 9 voltas e até ultrapassou pilotos bem conhecidos como Mario Roman, Teo Kabakchiev (KTM) e Graham Jarvis (Husqvarna).

O pai de Manuel, o lendário Andreas "Letti" Lettenbichler, explica da seguinte forma a excelente e constante boa condição do seu filho: "O Manuel está fisicamente extremamente apto e mentalmente em muito boa forma. Está descontraído e não é obstinado, tem um bom equilíbrio para além das corridas e dos treinos. Mas esta consistência ao longo de toda a época é extraordinária".

Na corrida GetzenChamp, a prova principal, os 20 pilotos mais rápidos da GetzenRace seguiram em sentido contrário na mesma pista da manhã. A modalidade era de 80 minutos mais uma volta. Como caraterística especial, os organizadores incluíram o Red Bull Loop. Uma secção que todos os pilotos tinham de completar uma vez e que levou até as estrelas ao limite. Os líderes Lettenbichler e Bolt tiveram de se ajudar mutuamente para dominar esta secção extremamente íngreme. Apenas o austríaco Walkner conseguiu subir este troço com o seu GASGAS. Bolt começou a corrida com bastante raiva por causa de uma época que não tinha corrido como planeado e fez uma excelente prestação, ultrapassando Lettenbichler e, durante uma volta, parecia que a época perfeita do bávaro tinha terminado. No entanto, Bolt cometeu um erro numa subida, que Lettenbichler aproveitou e conseguiu distanciar-se por um bom minuto. O público, que era composto por entusiastas dos desportos motorizados, festejou a chegada do seu compatriota à meta com uma ovação frenética. No final, Bolt garantiu o segundo lugar, seguido de Roman, que completou o pódio.

Na classificação geral, Lettenbichler defendeu com sucesso o seu título com uma época perfeita, Billy Bolt terminou em segundo e Trystan Hart em terceiro.

Manuel Lettenbichler: "Incrível, ganhar 6 em 6 corridas, estou sem palavras. Esta foi a corrida mais fixe de todo o ano, tínhamos tantos fãs a torcer por todos. Foi uma batalha dura com o Billy durante toda a corrida, mas conseguir a vitória aqui novamente é indescritível!"

Billy Bolt: "Foi uma corrida muito difícil. Eu sabia que tinha de tentar fazer tudo o que pudesse para não deixar o Mani assumir a liderança. Porque quando ele está na frente, torna-se extremamente difícil. No entanto, estou contente com o meu desempenho, consegui liderar durante algum tempo e depois cometi um erro grave que me custou a vitória. Foi a minha melhor prestação da época e vou basear-me nela para a próxima."

Mario Roman: "Adoro esta corrida, os fãs são incríveis. Tenho de estar contente com a minha corrida, estava bastante atrasado no início, depois consegui ultrapassar quase toda a gente, mas não consegui aproximar-me do Billy e do Letti."

No Campeonato do Mundo Júnior, o alemão Felix Bähker (Sherco) teve de ficar de fora do GetzenRodeo devido a lesão. O título foi para outro britânico brilhante, Mitch Brightmore (GASGAS), que relegou o vencedor geral do ano passado, Matt Green (KTM), para o segundo lugar.

Resultados GetzenRodeo/D:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 9 voltas em 1:35:52.50 horas

2º Billy Bolt (Husqvarna), 9 voltas em 1:38:25.50

3º Mario Roman (Sherco), 8 voltas em 1:36:34.89

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 8 voltas em 1:41:38.94

5º Michael Walkner (KTM), 8 voltas em 1:51:23,60

6º Alfredo Gomez (Rieju), 7 voltas em 1:38:22,04

7º Mitch Brightmore (GASGAS), 7 voltas em 1:40:27,99

8º Sonny Goggia (KTM), 7 voltas em 1:43:45,42

9º Dieter Rudolf (GASGAS), 6 voltas em 1:39:05,07

10º Matthew Green (KTM), 6 voltas em 1:51:20,16

Classificação provisória final do Campeonato do Mundo após 6 eventos:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 130 pontos

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3. Trystan Hart (KTM), 73

4º Mario Roman (Sherco), 71

5º Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6º Michael Walkner (GASGAS), 58

7º Wade Young (Sherco), 53

8º Alfredo Gomez (Rieju), 47

9º Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10º Matthew Green (KTM), 42

Classificação final provisória do Campeonato do Mundo de Juniores após 4 eventos:

1º Mitch Brightmore (GASGAS), 83 pontos

2º Matthew Green (KTM), 76

3º Richard Moorhouse (GASGAS), 48

4º Marc Fernández Serra (KTM), 32

5º Felix Bahker (Sherco), 31