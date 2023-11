Manuel Lettenbichler: Incluso sus habilidades tienen límites

Mani, enhorabuena por el título de Campeón del Mundo y por la temporada perfecta con victorias en todas las carreras del Campeonato del Mundo. ¿Cómo te sientes tras el triunfo?

Es una sensación genial. Lo hemos celebrado un poco y ahora estoy deseando pasar unos días de relax. Ya no tengo presión y estoy disfrutando de que la temporada haya terminado.

Billy Bolt te lo puso difícil en la prueba reina. ¿Cómo viviste esa batalla?

Billy pilotó extremadamente bien, no fue una lucha fácil contra él. Los dos fuimos a la línea del joker justo después de la primera vuelta y nos ayudamos mutuamente. Después de eso, fue un ir y venir entre nosotros todo el tiempo. Estaba muy, muy cansado a mitad de carrera y pensé en dejarle ir y hacer lo mío. Pero entonces empezó a cometer errores, pude adelantarle y abrir un buen hueco.

¿Qué opinas de secciones como el bucle o la línea del comodín, en las que teníais que ayudaros mutuamente?

La verdad es que es una buena idea porque cambia el curso de la carrera y la hace un poco más emocionante. En mi opinión, la línea del comodín era demasiado difícil, sobre todo la última parte. Normalmente no deberíais tener que ayudaros unos a otros. Pero claro, eso siempre es muy difícil de calcular si nadie lo ha intentado antes. Pero, básicamente, en nuestro deporte aún debería poder recorrerse.

¿Qué objetivos te has marcado para la temporada de SuperEnduro, que empieza dentro de tres semanas?

Dentro de una semana viajaré a España para preparar y entrenar el SuperEnduro. A ver, no puedo decir en qué punto estoy porque hace mucho que no lo corro. De momento no me he marcado ningún objetivo, pero después de una o dos carreras veremos qué es posible.

¿Probarás la nueva moto para 2024 tan intensamente como lo hiciste antes de esta dura temporada de enduro?

Siempre trabajamos estrechamente con el equipo de desarrollo y queremos progresar en todas las áreas. Del año pasado a este, el paso de la moto antigua a la nueva fue mayor que de este año al siguiente. Por eso me centraré en el SuperEnduro en un futuro próximo. Pero, por supuesto, también intentaremos progresar con la moto de enduro duro. Ya funciona bastante bien, pero siempre se puede mejorar.

Resultados GetzenRodeo/D:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 9 vueltas en 1:35:52.50 horas

2º Billy Bolt (Husqvarna), 9 vueltas en 1:38:25.50

3º Mario Roman (Sherco), 8 vueltas en 1:36:34.89

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 8 vueltas en 1:41:38.94

5º Michael Walkner (KTM), 8 vueltas en 1:51:23,60

6. Alfredo Gómez (Rieju), 7 vueltas en 1:38:22,04

7. Mitch Brightmore (GASGAS), 7 vueltas en 1:40:27,99

8º Sonny Goggia (KTM), 7 vueltas en 1:43:45,42

9. Dieter Rudolf (GASGAS), 6 vueltas en 1:39:05,07

10º Matthew Green (KTM), 6 vueltas en 1:51:20,16

Clasificación final provisional del Campeonato del Mundo tras 6 pruebas:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 130 puntos

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3º Trystan Hart (KTM), 73

4. Mario Roman (Sherco), 71

5º Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6º Michael Walkner (GASGAS), 58

7º Wade Young (Sherco), 53

8º Alfredo Gómez (Rieju), 47

9º Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10º Matthew Green (KTM), 42