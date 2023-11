Manuel Lettenbichler : Même ses compétences ont des limites

Mani, félicitations pour le titre de champion du monde et la saison parfaite avec des victoires dans toutes les manches du championnat du monde. Comment te sens-tu après ce triomphe ?

C'est un sentiment méga-cool. Nous avons fait un peu la fête, maintenant je me réjouis de passer quelques jours de détente. La pression est retombée et je savoure vraiment le fait que la saison soit terminée.

Billy Bolt t'a mené la vie dure lors du Main Event. Comment as-tu vécu ce combat ?

Billy a roulé extrêmement fort, ce n'était pas un combat facile contre lui. Nous sommes tous les deux entrés dans la joker line juste après le premier tour et nous nous sommes aidés mutuellement. Ensuite, c'était tout le temps un va-et-vient entre nous. J'étais très très fatigué à la mi-course et je me suis dit que je le laisserais conduire et que je ferais juste mon truc. Mais il a commencé à faire des erreurs et j'ai réussi à le dépasser et à creuser un bon écart.

Que penses-tu des sections comme la boucle ou la joker line, dans lesquelles vous avez dû vous aider mutuellement ?

En fait, c'est une idée sympa, car elle change le cours de la course et rend les choses un peu plus excitantes. A mon avis, la joker line était un peu trop difficile, surtout la dernière partie. Le fait de devoir s'aider mutuellement ne devrait normalement pas exister. Mais c'est toujours très difficile à calculer quand personne n'a essayé avant. Mais en principe, cela devrait encore être possible dans notre sport.

Quels objectifs t'es-tu fixés pour la saison de SuperEnduro qui débute dans trois semaines ?

Je vais me rendre en Espagne dans une semaine pour me préparer et m'entraîner au SuperEnduro. Nous verrons bien, je ne peux pas dire où je me situerai là-bas, car cela fait si longtemps que je ne l'ai pas couru. Je ne me suis pas fixé d'objectifs pour le moment, mais après une ou deux courses, on verra ce qui est possible.

Est-ce que tu vas à nouveau tester de manière aussi intensive le nouveau vélo pour 2024, comme tu l'as fait avant cette saison d'enduro dur ?

Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec le développement et nous voulons progresser sur tous les plans. Entre l'année dernière et cette année, le pas entre l'ancienne et la nouvelle moto a été plus grand que celui entre cette année et l'année prochaine. C'est pourquoi je vais me concentrer sur la SuperEnduro dans les prochains temps. Mais bien sûr, à côté de cela, nous allons voir si nous pouvons encore progresser avec la moto Hard-Enduro. Cela fonctionne déjà très bien, mais on peut toujours s'améliorer quelque part.

Résultats GetzenRodeo/D :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 9 tours en 1:35:52,50 heures.

2. Billy Bolt (Husqvarna), 9 tours en 1:38:25,50

3. Mario Roman (Sherco), 8 tours en 1:36:34,89

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 8 tours en 1:41:38,94

5. Michael Walkner (KTM), 8 tours en 1:51:23,60

6. Alfredo Gomez (Rieju), 7 tours en 1:38:22,04

7. Mitch Brightmore (GASGAS), 7 tours en 1:40:27,99

8. Sonny Goggia (KTM), 7 tours en 1:43:45,42

9. Dieter Rudolf (GASGAS), 6 tours en 1:39:05,07

10. Matthew Green (KTM), 6 tours en 1:51:20,16

Classement final provisoire du championnat du monde après 6 événements :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 130 points

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3. Trystan Hart (KTM), 73

4. Mario Roman (Sherco), 71

5. Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6. Michael Walkner (GASGAS), 58

7. Wade Young (Sherco), 53

8. Alfredo Gomez (Rieju), 47

9. Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10. Matthew Green (KTM), 42