Manuel Lettenbichler: anche le sue capacità hanno dei limiti

Mani, congratulazioni per il titolo di Campione del Mondo e per la stagione perfetta con le vittorie in tutte le gare del Campionato del Mondo. Come si sente dopo il trionfo?

È una sensazione fantastica. Abbiamo festeggiato un po' e ora non vedo l'ora di passare qualche giorno di relax. Non c'è più pressione e mi sto godendo il fatto che la stagione sia finita.

Billy Bolt ti ha reso la vita difficile nel main event. Come ha vissuto la battaglia?

Billy ha guidato molto bene, non è stato facile lottare contro di lui. Entrambi siamo entrati nella linea jolly subito dopo il primo giro e ci siamo aiutati a vicenda. Dopo di che, è stato un tira e molla tra noi per tutto il tempo. A metà gara ero molto, molto stanco e ho pensato di lasciarlo andare e di fare le mie cose. Ma poi ha iniziato a commettere errori, sono riuscito a superarlo e a prendere un buon distacco.

Cosa ne pensi di sezioni come il loop o la joker line, dove dovevate aiutarvi a vicenda?

È un'idea interessante, perché cambia il corso della gara e rende le cose un po' più eccitanti. Secondo me, la linea jolly era un po' troppo difficile, soprattutto l'ultima parte. Normalmente non ci si dovrebbe aiutare a vicenda. Ma ovviamente è sempre molto difficile da calcolare se nessuno l'ha provata prima. Ma fondamentalmente dovrebbe essere ancora percorribile nel nostro sport.

Quali obiettivi si è posto per la stagione del SuperEnduro, che inizierà tra tre settimane?

Tra una settimana andrò in Spagna per prepararmi e allenarmi per il SuperEnduro. Vediamo, non posso dire a che punto sono perché è da tanto che non ci corro. Al momento non mi sono posto alcun obiettivo, ma dopo una o due gare vedremo cosa sarà possibile fare.

Per il 2024 testerai la nuova moto con la stessa intensità con cui hai affrontato questa dura stagione di enduro?

Lavoriamo sempre a stretto contatto con il team di sviluppo e vogliamo fare progressi in tutte le aree. Dall'anno scorso a quest'anno, il passo dalla vecchia alla nuova moto è stato maggiore che da quest'anno al prossimo. Ecco perché nel prossimo futuro mi concentrerò sul SuperEnduro. Ma naturalmente cercheremo anche di fare progressi con la moto da enduro dura. Funziona già abbastanza bene, ma c'è sempre spazio per i miglioramenti.

Risultati GetzenRodeo/D:

1° Manuel Lettenbichler (KTM), 9 giri in 1:35:52.50 ore

2° Billy Bolt (Husqvarna), 9 giri in 1:38:25.50

3° Mario Roman (Sherco), 8 giri in 1:36:34.89

4° Teodor Kabakchiev (KTM), 8 giri in 1:41:38.94

5. Michael Walkner (KTM), 8 giri in 1:51:23,60

6° Alfredo Gomez (Rieju), 7 giri in 1:38:22,04

7° Mitch Brightmore (GASGAS), 7 giri in 1:40:27,99

8. Sonny Goggia (KTM), 7 giri in 1:43:45,42

9° Dieter Rudolf (GASGAS), 6 giri in 1:39:05,07

10° Matthew Green (KTM), 6 giri in 1:51:20,16

Classifica finale provvisoria del Campionato del mondo dopo 6 eventi:

1° Manuel Lettenbichler (KTM), 130 punti

2. Billy Bolt (Husqvarna), 98

3. Trystan Hart (KTM), 73

4. Mario Roman (Sherco), 71

5. Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6° Michael Walkner (GASGAS), 58

7° Wade Young (Sherco), 53

8° Alfredo Gomez (Rieju), 47

9° Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10° Matthew Green (KTM), 42