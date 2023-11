Manuel Lettenbichler: Até as suas capacidades têm limites

Após a sua vitória no GetzenRodeo em Grießbach, Saxónia, a SPEEDWEEK.com falou em exclusivo com o Campeão do Mundo de Hard Enduro, Manuel Lettenbichler, da equipa de fábrica da Red Bull KTM.

Mani, parabéns pelo título de Campeão do Mundo e pela época perfeita com vitórias em todas as corridas do Campeonato do Mundo. Como te sentes depois do triunfo?

É uma sensação muito fixe. Festejámos um pouco e agora estou ansioso por uns dias de descanso. A pressão acabou e estou a gostar muito do facto de a época ter terminado.

O Billy Bolt dificultou-te a vida no evento principal. Como é que viveu essa batalha?

O Billy conduziu muito bem, não foi uma luta fácil contra ele. Ambos fomos para a linha do joker logo após a primeira volta e ajudámo-nos mutuamente. Depois disso, foi sempre a mesma coisa entre nós. Eu estava muito, muito cansado a meio da corrida e pensei em deixá-lo ir e fazer o meu trabalho. Mas depois ele começou a cometer erros e eu consegui ultrapassá-lo e ganhar uma boa vantagem.

O que acha de secções como o loop ou a joker line, em que tinham de se ajudar uns aos outros?

Na verdade, é uma ideia fixe porque muda o curso da corrida e torna as coisas um pouco mais emocionantes. Na minha opinião, a linha do joker foi um pouco difícil demais, especialmente a última parte. Normalmente, não deveríamos ter de nos ajudar uns aos outros. Mas é claro que isso é sempre muito difícil de calcular se ninguém o tiver tentado antes. Mas, basicamente, ainda deve ser possível no nosso desporto.

Que objectivos estabeleceu para a temporada de SuperEnduro, que começa dentro de três semanas?

Vou viajar para Espanha dentro de uma semana para me preparar e treinar para o SuperEnduro. Vamos lá ver, não posso dizer qual é a minha posição porque já não ando lá há muito tempo. Neste momento não tenho objectivos, mas depois de uma ou duas corridas veremos o que é possível fazer.

Vais testar a nova moto para 2024 tão intensamente como fizeste antes desta dura temporada de enduro?

Trabalhamos sempre em estreita colaboração com a equipa de desenvolvimento e queremos fazer progressos em todas as áreas. Do ano passado para este ano, o passo da antiga para a nova mota foi maior do que o deste ano para o próximo. É por isso que me vou concentrar no SuperEnduro num futuro próximo. Mas, claro, também vamos tentar fazer progressos com a mota de enduro dura. Já está a funcionar bastante bem, mas há sempre espaço para melhorias.

Resultados GetzenRodeo/D:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 9 voltas em 1:35:52.50 horas

2º Billy Bolt (Husqvarna), 9 voltas em 1:38:25.50

3º Mario Roman (Sherco), 8 voltas em 1:36:34.89

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 8 voltas em 1:41:38.94

5º Michael Walkner (KTM), 8 voltas em 1:51:23,60

6º Alfredo Gomez (Rieju), 7 voltas em 1:38:22,04

7º Mitch Brightmore (GASGAS), 7 voltas em 1:40:27,99

8º Sonny Goggia (KTM), 7 voltas em 1:43:45,42

9º Dieter Rudolf (GASGAS), 6 voltas em 1:39:05,07

10º Matthew Green (KTM), 6 voltas em 1:51:20,16

Classificação provisória final do Campeonato do Mundo após 6 eventos:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 130 pontos

2º Billy Bolt (Husqvarna), 98

3. Trystan Hart (KTM), 73

4º Mario Roman (Sherco), 71

5º Teodor Kabakchiev (KTM), 70

6º Michael Walkner (GASGAS), 58

7º Wade Young (Sherco), 53

8º Alfredo Gomez (Rieju), 47

9º Graham Jarvis (Husqvarna), 44

10º Matthew Green (KTM), 42