Le rodéo de Getzen : Letti, Walkner, Rudolf redonnent espoir

Le GetzenRodeo, qui a clôturé le championnat du monde d'enduro dur de cette année, a attiré le public et a été le point fort de l'automne. Près de 20.000 fans ont bordé le parcours lors de cette classique de l'enduro et ont mis de l'ambiance sous le chapiteau qui avait été intégré au tracé lors du prologue.

La superstar Red Bull-KTM Manuel Lettenbichler a assuré un bilan impeccable avec sa sixième victoire en six événements et semble actuellement imbattable pour ses adversaires. Billy Bolt (Husqvarna) et Mario Roman (Sherco) ont terminé respectivement à la deuxième et à la troisième place. Mais derrière le phénoménal Lettenbichler, quelques protagonistes sont en train de devenir des pilotes de pointe sur la scène germanophone.

Le Salzbourgeois Michael Walkner, qui est soutenu par GASGAS mais qui n'a pas encore le statut de pilote d'usine, mais qui est assuré professionnellement en tant que pilote d'essai chez le groupe Pierer, a décroché la 5e place. D'ailleurs, son père Rupert Walkner, ancien vainqueur du championnat du monde de motocross 500cc, participe activement à l'équipe. Walkner s'est même assuré la deuxième place derrière Lettenbichler lors du 'Red Bull-Double Trouble' Shotout.

En tant que neuvième, un autre pilote germanophone, Dieter Rudolf, s'est classé dans le top 10 lors de la course principale du GetzenRodeo et du 'Getzn Champ'. Le pilote GASGAS du team Auner-XGrip n'est pas un inconnu dans le milieu et a déjà montré de bonnes performances lors des Romanicas et de l'Erzberg. Contrairement à la plupart de ses adversaires, Rudolf est un pur amateur et exerce un travail à plein temps.

Le Basse-Autrichien, qui a également fait sensation dans le championnat autrichien en tant que testeur avec le VARG électrique Stark pour l'importateur et son sponsor Auner, doit sa brillante maîtrise du véhicule, comme Lettenbichler et Walkner, à son passé dans le trial.

Rudolf s'est également distingué lors du week-end de Getzen en prenant la troisième place du prologue de qualification d'un tour, laissant Billy Bolt et Mario Roman derrière lui. Dans le double-trouble des 16 pilotes les plus rapides de la qualification, Rudolf a dû s'avouer vaincu de justesse par Bolt en quatrième position.