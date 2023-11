GetzenRodeo: Letti, Walkner, Rudolf alimentano le speranze

Il GetzenRodeo alla fine del Campionato del Mondo di Hard Enduro di quest'anno è stato un vero e proprio bagno di folla e un momento clou dell'autunno. Quasi 20.000 fan hanno costeggiato il tracciato della classica dell'enduro e hanno creato una grande atmosfera nella tensostruttura che è stata costruita nel percorso del prologo.

La superstar della Red Bull KTM Manuel Lettenbichler si è assicurato un record inalterato con la sua sesta vittoria in sei eventi e sembra attualmente imbattibile per i suoi avversari. Billy Bolt (Husqvarna) e Mario Roman (Sherco) si sono classificati al secondo e terzo posto, ma dietro al fenomenale Lettenbichler, diversi protagonisti stanno diventando piloti di punta della scena di lingua tedesca.

Michael Walkner di Salisburgo, che è supportato da GASGAS ma non ha ancora lo status di pilota professionista, si è assicurato il 5° posto come pilota collaudatore per il Gruppo Pierer. Tra l'altro, anche suo padre Rupert Walkner, che in passato ha vinto il Campionato del Mondo Motocross 500cc, è attivamente coinvolto nell'equipaggio. Walkner ha persino ottenuto il secondo posto dietro Lettenbichler nello Shotout "Red Bull-Double Trouble".

Un altro pilota di lingua tedesca, Dieter Rudolf, si è classificato nono nella gara principale del GetzenRodeo e nel "Getzn Champ", finendo nella top 10. Il pilota GASGAS del team Auner-XGrip non è nuovo alla scena e si è già comportato bene al Romanicas e all'Erzberg. A differenza della maggior parte dei suoi avversari, Rudolf è un dilettante puro e ha un lavoro a tempo pieno.

L'austriaco, che ha fatto scalpore anche nel campionato austriaco come tester con la Stark VARG elettrica per l'importatore e suo sponsor Auner, ha il suo brillante controllo del veicolo, come Lettenbichler e Walkner, grazie al suo passato nel trial.

Rudolf ha anche messo un punto esclamativo al weekend di Getzen con la terza posizione nel prologo di qualificazione su un giro, lasciandosi alle spalle Billy Bolt e Mario Roman. Nella doppia sfida tra i 16 piloti più veloci delle qualifiche, Rudolf è stato battuto di poco da Bolt al quarto posto.