GetzenRodeo: Letti, Walkner e Rudolf criam esperanças

O espetacular GetzenRodeo, como final do Campeonato do Mundo de Hard Enduro de 2023, em Griessbach, perto de Zschopau, na Alemanha, também trouxe muita alegria aos fãs de enduro de língua alemã no fim de semana.

O GetzenRodeo, no final do Campeonato do Mundo de Hard Enduro deste ano, foi um autêntico ponto alto do outono. Quase 20.000 fãs alinharam à beira da pista no clássico de enduro e criaram uma grande atmosfera na tenda, que foi construída no percurso do prólogo.

A estrela da Red Bull KTM, Manuel Lettenbichler, garantiu um registo imaculado com a sua sexta vitória em seis eventos e parece imbatível para os seus adversários neste momento. Billy Bolt (Husqvarna) e Mario Roman (Sherco) terminaram em segundo e terceiro lugar, mas por trás do fenomenal Lettenbichler, uma série de protagonistas também estão a evoluir para pilotos de topo na cena de língua alemã.

Michael Walkner, de Salzburgo, que é apoiado pela GASGAS mas ainda não tem o estatuto de piloto de trabalho, garantiu o 5º lugar como piloto de testes do Grupo Pierer. Aliás, o seu pai Rupert Walkner, que já venceu o Campeonato do Mundo de Motocross 500cc, também está ativamente envolvido na equipa. Walkner chegou mesmo a garantir o segundo lugar atrás de Lettenbichler no "Red Bull-Double Trouble" Shotout.

Outro piloto de língua alemã, Dieter Rudolf, terminou em nono lugar na corrida principal do GetzenRodeo e no 'Getzn Champ', terminando no top 10. O piloto GASGAS da equipa Auner-XGrip não é um estranho na cena e já teve um bom desempenho nas Romanicas e Erzberg. Ao contrário da maioria dos seus adversários, Rudolf é um puro amador e tem um emprego a tempo inteiro.

O austríaco, que também causou sensação no campeonato austríaco como piloto de testes com o Stark VARG elétrico para o importador e seu patrocinador Auner, tem o seu brilhante controlo do veículo, tal como Lettenbichler e Walkner, graças ao seu passado no desporto de trial.

Rudolf também fez um ponto de exclamação no fim de semana de Getzen com a terceira posição no prólogo de qualificação ao longo de uma volta, deixando Billy Bolt e Mario Roman atrás de si. No duplo problema dos 16 pilotos mais rápidos da qualificação, Rudolf foi derrotado por pouco por Bolt, que ficou em quarto lugar.