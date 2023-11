Manuel Lettenbichler : "Pour cela, il faut la bonne personne".

Les créateurs du championnat du monde d'enduro dur - la société autrichienne WESS GmbH avec Winni Kerschhaggl à sa tête - ont annoncé en septembre qu'il y aurait huit courses en 2024. Les six premières ont été citées, deux sont encore en discussion début novembre.

Du 10 au 12 mai 2024, le Valleys Hard-Enduro sera la première course organisée au Pays de Galles. Elle sera suivie par le légendaire Erzbergrodeo (30 mai - 2 juin) en Autriche, avant que la troupe ne se déplace en Serbie pour passer en mode rallye entre le 19 et le 22 juin avec le très populaire Xross. C'est dans ce dernier que l'on s'attardera fin juillet lors des Red Bull Romaniacs (23-27 juillet).

Après l'action spectaculaire du Red Bull Outliers au Canada cette année, la WESS déplacera à nouveau l'action dans le Tennessee en 2024 pour l'événement numéro 5, le Red Bull Knockout. Il s'agira de la seule course sur le continent américain. Ensuite, nous retournerons en Europe pour la sixième course, l'Abestone, en Italie.

Comme le GetzenRodeo en Saxe n'a lieu que tous les deux ans, il s'agira d'une autre course. Est-ce que ce sera l'Hixpania en Espagne ? Ou le "Roof of Afrika" au Lesotho ?

"Le calendrier a l'air très bien, notamment parce qu'il est un peu plus condensé", se félicite le champion du monde Manuel Lettenbichler. "Il commence en mai et se termine, si tout va bien, en octobre. Il y a quelques courses en discussion pour les deux dernières manches. Je ne pense pas que nous changerons encore de continent, car nous nous rendons déjà en Amérique. J'ai du mal à imaginer qu'on nous demande d'aller en plus en Afrique du Sud. Je suis heureux qu'il y ait à nouveau de bonnes courses et que nous commencions par une nouvelle course au Pays de Galles".

Le double champion a également des suggestions à faire aux responsables des championnats du monde pour 2024 : "Un grand progrès serait que quelqu'un aille voir le circuit avant pour voir si tout va bien", explique Lettenbichler. "Ce serait bien que, lorsque nous y arriverons, il n'y ait plus rien à changer. Mais pour cela, il faut quelqu'un qui ait le même œil que nous et qui roule au même niveau. Pour le reste, tout se passe bien. Je suis impatient de voir ce que l'année prochaine nous réserve".

Calendrier provisoire du championnat du monde d'enduro dur 2024 :

10-12 mai - Valleys Extreme / Pays de Galles

30 mai - 2 juin - Red Bull Erzbergrodeo / Autriche

19-22 juin - Xross / Serbie

23-27 juillet - Red Bull Romaniacs / Roumanie

22-25 août - Red Bull Tennessee Knockout / USA

Septembre - à déterminer

Octobre - encore ouvert