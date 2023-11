Manuel Lettenbichler: "Serve la persona giusta per questo".

Gli organizzatori del Campionato del Mondo di Hard Enduro - l'austriaca WESS GmbH con Winni Kerschhaggl al timone - hanno annunciato a settembre che nel 2024 ci saranno otto gare. Le prime sei sono state nominate, mentre due sono ancora in discussione all'inizio di novembre.

Dal 10 al 12 maggio 2024, la Valleys Hard Enduro sarà la prima gara a svolgersi in Galles. Seguirà il leggendario Erzbergrodeo (30 maggio - 2 giugno) in Austria, prima che l'entourage si sposti in Serbia, dove passerà alla modalità rally tra il 19 e il 22 giugno con il popolare Xross. Seguirà a fine luglio il Red Bull Romaniacs (23-27 luglio).

Dopo che il Red Bull Outliers in Canada ha offerto un'azione spettacolare quest'anno, WESS sta spostando l'azione in Tennessee per l'evento numero 5 del Red Bull Knockout nel 2024. Sarà l'unica gara nel continente americano. La sesta gara tornerà in Europa per Abestone, in Italia.

Poiché il GetzenRodeo in Sassonia si svolge solo ogni due anni, sarà una gara diversa. Sarà l'Hixpania in Spagna? O il "Tetto d'Africa" in Lesotho?

"Il calendario si presenta molto bene, anche perché è un po' più compresso", elogia il campione del mondo Manuel Lettenbichler. "Inizia a maggio e si spera che finisca a ottobre. Ci sono alcune gare in discussione per gli ultimi due round. Non credo che cambieremo ancora continente perché stiamo già volando in America. Non posso certo immaginare che poi voleremo anche in Sudafrica. Sono contento che ci siano di nuovo delle belle gare e che si inizi con una nuova gara in Galles".

Il due volte campione ha anche qualche suggerimento per gli organizzatori del Campionato del Mondo del 2024: "Sarebbe un grande passo avanti se qualcuno esaminasse la pista prima per vedere se tutto è a posto", ha detto Lettenbichler. "Sarebbe bello se non si dovesse cambiare nulla una volta arrivati sul posto. Ma questo richiede qualcuno che abbia il nostro stesso occhio e che guidi allo stesso livello. Per il resto, le cose stanno andando bene. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà il prossimo anno".

Calendario provvisorio del Campionato del Mondo di Hard Enduro 2024:

10-12 maggio - Valleys Extreme / Galles

30 maggio - 2 giugno - Red Bull Erzbergrodeo / Austria

19-22 giugno - Xross / Serbia

23-27 luglio - Red Bull Romaniacs / Romania

22-25 agosto - Red Bull Tennessee Knockout / USA

Settembre - ancora aperto

Ottobre - ancora aperto