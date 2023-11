Manuel Lettenbichler: "É preciso ter a pessoa certa para isto"

O calendário provisório do Campeonato do Mundo de Hard Enduro de 2024 inclui oito eventos, dois dos quais ainda não foram nomeados. O que o campeão Manuel Lettenbichler, da equipa de fábrica da Red Bull KTM, tem a dizer.

Os organizadores do Campeonato do Mundo de Hard Enduro - a WESS GmbH, da Áustria, com Winni Kerschhaggl ao leme - anunciaram em setembro que haveria oito provas em 2024. As primeiras seis foram nomeadas, com duas ainda em discussão no início de novembro.

De 10 a 12 de maio de 2024, o Valleys Hard Enduro será a primeira prova a ter lugar no País de Gales. Seguir-se-á o lendário Erzbergrodeo (30 de maio a 2 de junho) na Áustria, antes de a comitiva seguir para a Sérvia, onde passará para o modo de rali entre 19 e 22 de junho com o popular Xross. Seguir-se-á, no final de julho, o Red Bull Romaniacs (23-27 de julho).

Depois de o Red Bull Outliers, no Canadá, ter proporcionado uma ação espetacular este ano, a WESS está a mudar a ação de volta para o Tennessee para o evento número 5 do Red Bull Knockout em 2024. Esta será a única corrida no continente americano. A sexta corrida regressará então à Europa para Abestone, em Itália.

Como o GetzenRodeo na Saxónia só se realiza de dois em dois anos, será uma corrida diferente. Será a Hixpania em Espanha? Ou o "Roof of Africa" no Lesoto?

"O calendário parece-me muito bom, também porque é um pouco mais compacto", elogia o campeão mundial Manuel Lettenbichler. "Começa em maio e, esperemos, termina em outubro. Há algumas corridas em discussão para as duas últimas rondas. Não creio que voltemos a mudar de continente, porque já estamos a voar para a América. Não consigo imaginar que depois também vamos voar para a África do Sul. Estou satisfeito por haver novamente boas corridas e por estarmos a começar com uma nova corrida no País de Gales".

O bicampeão também tem algumas sugestões para os organizadores do Campeonato do Mundo de 2024: "Seria um grande passo em frente se alguém olhasse para a pista antes para ver se está tudo bem", disse Lettenbichler. "Seria bom se nada tivesse de ser alterado quando lá chegássemos. Mas isso requer alguém que tenha o mesmo olho que nós e que conduza ao mesmo nível. De resto, as coisas estão a correr bem. Estou entusiasmado para ver o que o próximo ano nos traz."

Calendário provisório do Campeonato do Mundo de Hard Enduro de 2024:

10-12 maio - Valleys Extreme / País de Gales

30 de maio a 2 de junho - Red Bull Erzbergrodeo / Áustria

19-22 junho - Xross / Sérvia

23-27 julho - Red Bull Romaniacs / Roménia

22-25 agosto - Red Bull Tennessee Knockout / EUA

setembro - ainda em aberto

outubro - ainda em aberto