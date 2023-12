Campeonato del Mundo de Enduro Duro 2024: Fijadas las dos últimas carreras

El calendario del Campeonato del Mundo de Hard Enduro 2024 ha quedado fijado en siete pruebas. Además de las clásicas, también hay pruebas que no han formado parte anteriormente del Campeonato del Mundo.

Después de que el promotor del Campeonato del Mundo, WESS, anunciara ocho carreras para 2024 en septiembre, ahora se ha recortado una y se ha eliminado del calendario el Abestone en Italia, que anteriormente se había anunciado como la sexta carrera. Por primera vez en el Campeonato del Mundo, la carrera número 1 es el Valleys Hard Enduro en Gales y la Sea to Sky como número 6 en Turquía.

La decisión de volver a organizar una carrera en las Islas Británicas con el Valleys se debe en parte al gran número de pilotos británicos. Éstos están tradicionalmente representados por atletas de alto nivel como Graham Jarvis, Billy Bolt y Jonny Walker, así como por un gran número de aficionados en carreras por toda Europa. Esto es importante para el deporte y los organizadores, ya que los aficionados contribuyen de forma significativa al éxito financiero a través de sus cuotas de participación. Billy Bolt (Husqvarna) fue subcampeón este año por detrás del bávaro Manuel Lettenbichler (KTM); en el Campeonato del Mundo Junior, tres británicos estuvieron representados entre los cuatro primeros y Mitch Brightmore (GASGAS) se hizo con el título. Los Valles se considera una carrera rápida y comparativamente menos exigente técnicamente, un aperitivo al comienzo de la temporada.

Dos semanas después de los Valles, la acción continúa con el clásico de los pesos pesados, la 28ª edición del Erzbergrodeo. El Erzbergrodeo sigue siendo, con diferencia, la carrera más multitudinaria y atrae cada año a unos 40.000 espectadores a Estiria.

En la tercera carrera siguiente, el Xross de Serbia, se cambia de modalidad: Tras una carrera bastante rápida en Gales y una despiadada carrera de 4 horas en Austria, el Xross tiene un formato de varios días y de rally. El evento en Serbia no sólo es muy popular, sino que también se considera un excelente calentamiento para el legendario Red Bull Romaniacs en las montañas alrededor de Sibiu, en Rumanía, debido a su similitud.

Tras el Romaniacs, no sólo se dejará atrás el formato de rally, sino también el continente: la comitiva se trasladará al Red Bull Tennessee Knockout en EE.UU., donde está programada una carrera a varias vueltas en la que el canadiense Trystan Hart con su KTM será uno de los máximos aspirantes a la victoria.

Para deleite de muchos entusiastas del enduro duro, tanto entre los pilotos como entre los espectadores, se ha añadido al calendario como sexta carrera la Sea to Sky, en la Riviera turca de Kemer. Incluso a mediados de octubre, las condiciones allí siguen siendo veraniegas, pero ya no extremadamente calurosas, y los tres días de carrera son variados con la Beach Race, la Forest Race y la Mountain Race. En 15 años, el equipo ha adquirido la experiencia suficiente para organizar una carrera a la altura de un campeonato del mundo. La prueba principal, la Carrera de Montaña, es espectacular: la salida se da en la playa y los corredores no sólo tienen que abrirse paso hasta la cima de la montaña Tahtali, de 2.365 metros de altura, con metros de altitud cada vez mayores, sino también con grados de dificultad crecientes.

La temporada termina en Hixpania, en el norte de España, donde también finalizaron los Campeonatos del Mundo de 2022. También se celebrarán tres días de carreras en diferentes pistas en la ciudad medieval de Aguilar de Campoo y sus alrededores.

Calendario Campeonato del Mundo de Enduro Duro 2024:

10-12 de mayo - Valleys Extreme* - Gales

30 de mayo - 2 de junio - Red Bull Erzbergrodeo* - Austria

19-22 Junio - Xross* - Serbia

23-27 julio - Red Bull Romaniacs* - Rumanía

22-25 agosto - Red Bull Tennessee Knockout - EEUU

10-12 octubre - Sea to Sky - Turquía

25-27 octubre - Hixpania* - España



* con el Campeonato del Mundo Junior