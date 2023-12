Championnat du monde d'enduro dur 2024 : les deux dernières courses sont fixées

Après avoir annoncé en septembre que huit courses seraient organisées en 2024, le promoteur du championnat du monde WESS a décidé d'en supprimer une et de retirer du calendrier l'Abestone en Italie, qui avait été annoncée comme la sixième course. Pour la première fois dans le championnat du monde, le Valleys Hard-Enduro au Pays de Galles et le Sea to Sky en Turquie seront présents en tant que course numéro 1 et numéro 6.

La décision d'organiser à nouveau une course sur l'île britannique, la Valleys, tient notamment compte du grand nombre de pilotes britanniques. Ceux-ci sont traditionnellement représentés aussi bien par des athlètes de haut niveau comme Graham Jarvis, Billy Bolt et Jonny Walker que par un grand nombre d'amateurs dans les courses à travers l'Europe. C'est important pour le sport et les organisateurs, car les amateurs contribuent largement au succès financier par le biais des frais de participation. Billy Bolt (Husqvarna) a été vice-champion du monde cette année derrière le Bavarois Manuel Lettenbichler (KTM) ; trois Britanniques se sont classés dans le top 4 du championnat du monde junior et Mitch Brightmore (GASGAS) a remporté le titre. La Valleys est considérée comme une course rapide et comparativement moins exigeante sur le plan technique - une mise en bouche en début de saison.

Deux semaines après les Valleys, la 28e édition de l'Erzbergrodeo, une classique de poids, se poursuit. L'Erzbergrodeo reste de loin la plus grande attraction du public et attire chaque année près de 40.000 spectateurs en Styrie.

Pour la troisième course suivante, le Xross en Serbie, on change de mode : Après une course plutôt rapide au Pays de Galles et une course impitoyable de 4 heures en Autriche, le Xross se présente sous un format de plusieurs jours et de rallye. L'événement en Serbie ne jouit pas seulement d'une grande popularité, mais est considéré, de par sa similitude, comme une excellente mise en bouche pour les légendaires Red Bull Romaniacs dans les montagnes autour de Sibiu en Roumanie.

Après les Romaniacs, on quitte non seulement le format du rallye, mais aussi le continent : le cortège se dirige vers les États-Unis pour le Red Bull Tennessee Knockout, une course multi-tours où le Canadien Trystan Hart sera l'un des plus chauds candidats à la victoire sur sa KTM.

Pour le plus grand plaisir de nombreux passionnés d'enduro dur, tant parmi les coureurs que les spectateurs, la Sea to Sky sur la Riviera turque à Kemer a été ajoutée au calendrier comme sixième course. Même à la mi-octobre, les conditions y sont encore estivales, mais plus extrêmement chaudes, et les trois jours de course se déroulent de manière variée avec la Beach-Race, la Forest-Race et la Mountain-Race. En 15 ans, l'équipe a acquis suffisamment d'expérience pour organiser une course selon les normes d'un championnat du monde. L'événement principal, la Mountain-Race, est spectaculaire : le départ est donné sur la plage et les coureurs doivent se battre pour atteindre le sommet du mont Tahtali, qui culmine à 2365 mètres, non seulement en raison de l'augmentation constante du dénivelé, mais aussi du niveau de difficulté.

La saison s'achève à Hixpania, dans le nord de l'Espagne, qui a déjà marqué la fin du championnat du monde en 2022. Trois jours de course seront également organisés sur différents parcours dans et autour de la ville médiévale d'Aguilar de Campoo.

Calendrier du championnat du monde d'enduro dur 2024 :

10-12 mai - Valleys Extreme* - Pays de Galles

30 mai - 2 juin - Red Bull Erzbergrodeo* - Autriche

19-22 juin - Xross* - Serbie

23-27 juillet - Red Bull Romaniacs* - Roumanie

22-25 août - Red Bull Tennessee Knockout - USA

10-12 octobre - Sea to Sky - Turquie

25-27 octobre - Hixpania* - Espagne



* avec championnat du monde junior