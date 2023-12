Campionato mondiale di enduro duro 2024: fissate le ultime due gare

Il calendario del Campionato del Mondo di Hard Enduro 2024 è stato fissato a sette gare. Oltre alle classiche, ci sono anche eventi che in precedenza non facevano parte del Campionato del Mondo.

Dopo che a settembre il promotore del Campionato del Mondo WESS aveva annunciato otto gare per il 2024, una è stata tagliata e l'Abestone in Italia, precedentemente annunciata come sesta gara, è stata rimossa dal calendario. Per la prima volta nel Campionato del mondo, la gara numero 1 è la Valleys Hard Enduro in Galles e la Sea to Sky è la numero 6 in Turchia.

La decisione di organizzare nuovamente una gara nelle isole britanniche con la Valleys è in parte dovuta al gran numero di corridori britannici. Questi sono tradizionalmente rappresentati da atleti di punta come Graham Jarvis, Billy Bolt e Jonny Walker, oltre che da un gran numero di dilettanti nelle gare di tutta Europa. Questo è importante per lo sport e per gli organizzatori, poiché i dilettanti contribuiscono in modo significativo al successo finanziario grazie alle loro quote di partecipazione. Billy Bolt (Husqvarna) si è classificato secondo quest'anno dietro al bavarese Manuel Lettenbichler (KTM); nel Campionato del Mondo Junior, tre britannici erano rappresentati nei primi quattro posti e Mitch Brightmore (GASGAS) ha conquistato il titolo. La Valleys è considerata una gara veloce e relativamente meno impegnativa dal punto di vista tecnico, un antipasto di inizio stagione.

Due settimane dopo la Valleys, l'azione continua con la classica dei pesi massimi, la 28a edizione dell'Erzbergrodeo. L'Erzbergrodeo è ancora di gran lunga il più grande richiamo di pubblico e attira ogni anno circa 40.000 spettatori in Stiria.

Alla terza gara successiva, la Xross in Serbia, le modalità cambiano: Dopo una gara piuttosto veloce in Galles e una spietata gara di 4 ore in Austria, l'Xross è un format di rally e di più giorni. L'evento in Serbia non solo è molto popolare, ma è anche considerato un eccellente riscaldamento per il leggendario Red Bull Romaniacs nelle montagne intorno a Sibiu in Romania, a causa della sua somiglianza.

Dopo il Romaniacs, non solo si lascerà alle spalle il formato del rally, ma anche il continente: l'entourage si sposterà al Red Bull Tennessee Knockout negli Stati Uniti, dove è in programma una gara su più giri in cui il canadese Trystan Hart, in sella alla sua KTM, sarà uno dei contendenti più accesi per la vittoria.

Per la gioia di molti appassionati di enduro duro, sia tra i piloti che tra gli spettatori, la Sea to Sky sulla Riviera turca di Kemer è stata aggiunta al calendario come sesta gara. Anche a metà ottobre, le condizioni sono ancora estive, ma non più estremamente calde, e i tre giorni di gara sono variegati con la Beach Race, la Forest Race e la Mountain Race. In 15 anni, il team ha acquisito un'esperienza sufficiente per organizzare una gara all'altezza di un campionato mondiale. L'evento principale, la Mountain Race, è spettacolare: la partenza è sulla spiaggia e i corridori non solo devono lottare per raggiungere la cima del monte Tahtali, alto 2365 metri, con metri di altitudine sempre maggiori, ma anche con gradi di difficoltà crescenti.

La stagione si conclude a Hixpania, nel nord della Spagna, che ha segnato anche la fine dei Campionati del Mondo del 2022. Tre giorni di gare su diversi tracciati si terranno anche nella città medievale di Aguilar de Campoo e dintorni.

Calendario Campionato del mondo di hard enduro 2024:

10-12 maggio - Valleys Extreme* - Galles

30 maggio - 2 giugno - Red Bull Erzbergrodeo* - Austria

19-22 giugno - Xross* - Serbia

23-27 luglio - Red Bull Romaniacs* - Romania

22-25 agosto - Red Bull Tennessee Knockout - USA

10-12 ottobre - Sea to Sky - Turchia

25-27 ottobre - Hixpania* - Spagna



* con il Campionato del Mondo Junior