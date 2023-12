Campeonato do Mundo de Enduro Duro 2024: As duas últimas provas estão definidas

O calendário do Campeonato do Mundo de Hard Enduro de 2024 foi fixado em sete provas. Para além dos clássicos, há também eventos que anteriormente não faziam parte do Campeonato do Mundo.

Depois de o promotor do Campeonato do Mundo, WESS, ter anunciado oito corridas para 2024 em setembro, uma foi agora cortada e a Abestone em Itália, que tinha sido previamente anunciada como a sexta corrida, foi retirada do calendário. Pela primeira vez no Campeonato do Mundo, a corrida número 1 é o Valleys Hard Enduro, no País de Gales, e a Sea to Sky é a corrida número 6, na Turquia.

A decisão de voltar a organizar uma corrida nas Ilhas Britânicas, com a prova de Valleys, deve-se em parte ao grande número de pilotos britânicos. Estes são tradicionalmente representados por atletas de topo, como Graham Jarvis, Billy Bolt e Jonny Walker, bem como por um grande número de amadores em corridas por toda a Europa. Isto é importante para o desporto e para os organizadores, uma vez que os amadores contribuem significativamente para o sucesso financeiro através das suas taxas de participação. Billy Bolt (Husqvarna) foi vice-campeão este ano, atrás do bávaro Manuel Lettenbichler (KTM); no Campeonato do Mundo de Juniores, três britânicos estiveram representados nos quatro primeiros lugares e Mitch Brightmore (GASGAS) conquistou o título. Os Vales são considerados uma corrida rápida e comparativamente menos exigente do ponto de vista técnico - um aperitivo no início da época.

Duas semanas depois de Valleys, a ação continua com o clássico de peso, a 28ª edição do Erzbergrodeo. O Erzbergrodeo continua a ser, de longe, o maior sucesso de público e atrai todos os anos cerca de 40.000 espectadores à Estíria.

Na terceira corrida seguinte, o Xross na Sérvia, a modalidade muda: Depois de uma corrida bastante rápida no País de Gales e de uma impiedosa corrida de 4 horas na Áustria, o Xross é um formato de vários dias e de rali. O evento na Sérvia não só é muito popular, como também é considerado um excelente aquecimento para o lendário Red Bull Romaniacs nas montanhas à volta de Sibiu, na Roménia, devido à sua semelhança.

Depois do Romaniacs, não só o formato do rali será deixado para trás, mas também o continente: a comitiva seguirá para o Red Bull Tennessee Knockout nos EUA, onde está agendada uma corrida de várias voltas em que Trystan Hart, do Canadá, na sua KTM, será um dos mais fortes candidatos à vitória.

Para gáudio de muitos entusiastas do enduro, tanto entre os pilotos como entre os espectadores, a Sea to Sky, na Riviera Turca, em Kemer, foi acrescentada ao calendário como sexta prova. Mesmo em meados de outubro, as condições ainda são de verão, mas já não extremamente quentes, e os três dias de corrida são variados com a Corrida de Praia, a Corrida de Floresta e a Corrida de Montanha. Em 15 anos, a equipa adquiriu experiência suficiente para organizar uma corrida ao nível de um campeonato do mundo. O evento principal, a corrida de montanha, é espetacular: a partida é dada na praia e os ciclistas não só têm de lutar até ao cume da montanha de Tahtali, com 2365 metros de altura, com metros de altitude cada vez maiores, mas também com graus de dificuldade cada vez maiores.

A época termina em Hixpania, no norte de Espanha, que também marcou o fim do Campeonato do Mundo de 2022. Três dias de corridas em diferentes pistas também terão lugar na cidade medieval de Aguilar de Campoo e nos seus arredores.

Calendário Campeonato do Mundo de Hard Enduro 2024:

10-12 maio - Valleys Extreme* - País de Gales

30 de maio a 2 de junho - Red Bull Erzbergrodeo* - Áustria

19-22 junho - Xross* - Sérvia

23-27 julho - Red Bull Romaniacs* - Roménia

22-25 de agosto - Red Bull Tennessee Knockout - EUA

10-12 de outubro - Sea to Sky - Turquia

25-27 de outubro - Hixpania* - Espanha



* com Campeonato do Mundo de Juniores