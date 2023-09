Gustavo Menezes dejará Peugeot al final de la temporada

Peugeot ha estado compitiendo con dos 9X8 en la clase Hypercar del FIA WEC desde la carrera de 2022 en Monza. Hasta ahora, el vehículo no ha cosechado grandes éxitos. Actualmente se especula sobre si habrá una actualización importante del coche de carreras para la próxima temporada 2024. Sin embargo, si las cosas no van bien, todo se cuestiona, incluidos los pilotos. Gustavo Menezes, por ejemplo, ya no formará parte de la plantilla de Peugeot en el WEC la próxima temporada.

"Después de un viaje de tres años juntos con altibajos, Bahrein será mi última carrera con Peugeot en el WEC", escribió Menezes en las redes sociales. "Ha sido un placer absoluto construir este proyecto juntos y crear recuerdos que durarán toda la vida. Cuando se cierra una puerta, se abren otras nuevas. Es demasiado pronto para compartir mis planes para 2024, pero será rápido".

El viaje de tres años juntos acordado por Menezes hace referencia al hecho de que ya había estado con el equipo Peugeot para preparar el 9X8 para el WEC antes de su primera salida en carrera hace poco más de un año.

Aún no se ha confirmado oficialmente quién será su sucesor. Menezes comenzó la temporada 2023 en el coche nº 94 con Loic Duval y Nico Müller. Sin embargo, en la carrera de Fuji, Stoffel Vandoorne ya había sustituido al suizo Müller, ya que éste se había lesionado la clavícula durante las vacaciones de verano. Es muy probable que Vandoorne se convierta en piloto a tiempo completo en 2024. Así que el trío podría ser entonces Vandoorne/Duval/Müller. Pero, como ya he dicho, Peugeot aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto.