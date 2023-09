Gustavo Menezes quittera Peugeot à la fin de la saison

Après trois ans en tant que pilote d'usine, l'Américain quitte le constructeur français. Il avait jusqu'à présent piloté une 9X8 avec Loïc Duval et Nico Müller. Il est possible que Stoffel Vandoorne lui succède.

Peugeot est engagé dans la catégorie hypercar du FIA WEC avec deux 9X8 depuis la course de 2022 à Monza. Jusqu'à présent, aucun grand succès n'a été remporté avec ce véhicule. Actuellement, on spécule sur la possibilité d'une mise à jour importante de la voiture de course pour la prochaine saison 2024. Mais si les choses ne marchent pas, tout est remis en question, y compris les pilotes. Ainsi, Gustavo Menezes ne fera plus partie de l'équipe WEC de Peugeot la saison prochaine.

"Après un voyage de trois ans ensemble, avec des hauts et des bas, Bahreïn sera ma dernière course avec Peugeot dans le WEC", écrit Menezes sur les médias sociaux. "Ce fut un plaisir absolu de construire ce projet ensemble et de créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Quand une porte se ferme, de nouvelles portes s'ouvrent. Il est encore trop tôt pour partager mes projets pour 2024, mais ça va aller vite".

Le voyage commun de trois ans convenu par Menezes se réfère au fait qu'avant la première participation à la course il y a un peu plus d'un an, il était déjà auparavant dans l'équipe Peugeot pour préparer la 9X8 au WEC.

L'identité de son successeur n'a pas encore été officiellement confirmée. Menezes a débuté la saison 2023 dans la voiture #94 avec Loïc Duval et Nico Müller. Lors de la course de Fuji, Stoffel Vandoorne avait déjà remplacé le Suisse Müller, ce dernier s'étant blessé à la clavicule pendant la pause estivale. Il est fort probable que Vandoorne devienne pilote à plein temps en 2024. Le trio pourrait donc s'appeler Vandoorne/Duval/Müller. Mais comme nous l'avons dit, Peugeot ne s'est pas encore exprimé officiellement à ce sujet.