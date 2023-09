Gustavo Menezes lascerà la Peugeot a fine stagione

Dopo tre anni come pilota ufficiale, l'americano lascia il costruttore francese. In precedenza aveva guidato una 9X8 con Loic Duval e Nico Müller. Stoffel Vandoorne potrebbe essere il suo successore.

Peugeot corre con due 9X8 nella classe Hypercar del FIA WEC dalla gara di Monza del 2022. Finora non ci sono stati grandi successi con il veicolo. Attualmente si sta speculando se ci sarà un aggiornamento importante per l'auto da corsa per la prossima stagione 2024. Se le cose non vanno bene, però, tutto viene messo in discussione, compresi i piloti. Gustavo Menezes, ad esempio, non farà più parte della squadra Peugeot del WEC nella prossima stagione.

"Dopo un viaggio di tre anni insieme ad alti e bassi, il Bahrain sarà la mia ultima gara con Peugeot nel WEC", ha scritto Menezes sui social media. "È stato un piacere assoluto costruire questo progetto insieme e creare ricordi che dureranno una vita. Quando una porta si chiude, se ne aprono di nuove. È troppo presto per condividere i miei piani per il 2024, ma sarà veloce".

Il viaggio triennale concordato da Menezes si riferisce al fatto che egli aveva già lavorato con il team Peugeot per preparare la 9X8 per il WEC prima della sua prima uscita in gara, poco più di un anno fa.

Non è ancora stato confermato ufficialmente chi sarà il suo successore. Menezes ha iniziato la stagione 2023 con la vettura numero 94 insieme a Loic Duval e Nico Müller. Alla gara del Fuji, tuttavia, Stoffel Vandoorne aveva già sostituito lo svizzero Müller, poiché quest'ultimo si era infortunato alla clavicola durante la pausa estiva. È molto probabile che Vandoorne diventi un pilota a tempo pieno nel 2024. Il trio potrebbe quindi essere Vandoorne/Duval/Müller. Ma, come detto, Peugeot non ha ancora commentato ufficialmente la cosa.