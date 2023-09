Aperçu de la situation dans la catégorie LMP2 du FIA WEC

Avec le Team WRT, Inter Europol Competition et United Autosports, trois équipes peuvent encore décrocher le titre LMP2 pour la saison 2023 du WEC. Ce sera la dernière, car la catégorie ne sera plus proposée en 2024.

Pour la saison 2023 du FIA WEC, la catégorie Hypercar fait clairement la une des journaux, mais la catégorie LMP2 offre également un sport automobile de qualité. Cela s'explique notamment par le fait que toutes les voitures participantes sont des Oreca 07. La LMP2 peut donc être considérée comme une sorte de coupe de marque (non officielle). Il n'y a pas non plus de Balance of Performance (BoP). Tous les pilotes peuvent donc mettre les gaz sans être influencés et sans avoir à craindre les jeux politiques. L'action dans cette catégorie est donc très attrayante.

Mais en 2024, la LMP2 ne sera plus présente dans le WEC. En effet, la catégorie sera bannie du WEC. Les LMP2 ne seront autorisées à prendre le départ que lors de la course du Mans - ou bien sûr toujours dans les Asian Le Mans Series, les European Le Mans Series et les séries américaines IMSA. Le dernier titre LMP2 WEC sera donc décerné en 2023.

Il n'y a également plus que trois couples de pilotes qui entrent en ligne de compte pour le titre. Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Delétraz de l'équipe WRT occupent la tête du classement avec 135 points. Ce trio est en outre le seul à avoir remporté deux victoires de la saison 2023 (Spa-Francorchamps et Fuji). La deuxième place est actuellement occupée par Jakub Smiechowski, Fabio Scherer et Albert Costa (Inter Europol Competition), qui comptent 102 points. Mais ils ont déjà pu jubiler cette année, puisqu'ils ont remporté les 24 heures du Mans.

La troisième place est occupée par Frederick Lubin et Philip Hanson (United Autosports) avec 101 points. Lors de la finale de la saison 2023 à Bahreïn, 39 points seront encore attribués (38 pour la victoire de la course et un pour la pole position). Cela signifie que tous les autres pilotes sont éliminés de la course au titre.

Il en va de même pour le classement par équipe. Les points y sont calculés par véhicule individuel. L'Oreca #41 de l'équipe WRT (pilotée par Andrade/Kubica/Delétraz) est en tête avec 135 points. L'Inter Europol Competition #34 est deuxième avec 102 points. Le top 3 est complété par la #22 de United Autosports avec 101 points.