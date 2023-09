La classifica della classe LMP2 del FIA WEC

Nella stagione 2023 del FIA WEC, la classe delle hypercar è chiaramente protagonista, ma anche la categoria LMP2 offre un grande sport automobilistico. Questo è dovuto anche al fatto che tutte le vetture partecipanti sono Oreca 07. La LMP2 può quindi essere considerata una sorta di coppa monomarca (non ufficiale). Inoltre, non è previsto il Balance of Performance (BoP). Ciò significa che tutti i piloti possono dare il massimo senza essere influenzati e senza dover temere giochi politici. L'azione nella classe è di conseguenza interessante.

Nel 2024, tuttavia, le LMP2 nel WEC apparterranno al passato. La classe sarà bandita dal WEC. Le LMP2 potranno partecipare solo alla gara di Le Mans o, naturalmente, alla Asian Le Mans Series, alla European Le Mans Series e alla American IMSA Series. Ciò significa che l'ultimo titolo WEC LMP2 sarà assegnato nel 2023.

Inoltre, ci sono solo tre coppie di piloti ancora eleggibili per il titolo. Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz del Team WRT sono in testa alla classifica con 135 punti. Questo trio è anche l'unico ad aver ottenuto due vittorie nella stagione 2023 (Spa-Francorchamps e Fuji). Jakub Smiechowski, Fabio Scherer e Albert Costa (Inter Europol Competition) sono attualmente al secondo posto con 102 punti. Tuttavia, hanno già potuto festeggiare quest'anno, vincendo la 24h di Le Mans.

Frederick Lubin e Philip Hanson (United Autosports) sono terzi con 101 punti. Nel finale della stagione 2023 in Bahrain, saranno assegnati ancora 39 punti (38 per la vittoria della gara e uno per la pole position). Ciò significa che tutti gli altri piloti sono fuori dalla corsa al titolo.

Lo stesso vale per la classifica a squadre. In questo caso, i punti vengono calcolati per singola vettura. L'Oreca #41 del Team WRT (guidata da Andrade/Kubica/Delétraz) è in testa con 135 punti. L'Inter Europol Competition #34 è seconda con 102 punti. La top three è completata dalla #22 di United Autosports con 101 punti.