Vista da classificação na classe LMP2 do FIA WEC

Com a Team WRT, a Inter Europol Competition e a United Autosports, três equipas podem ainda reivindicar o título LMP2 na temporada 2023 do WEC. Será a última, uma vez que a classe deixará de ser disputada em 2024.

Na temporada de 2023 do FIA WEC, a classe dos hipercarros está claramente a fazer as manchetes, mas a categoria LMP2 também oferece um excelente desporto motorizado. Isto também se deve ao facto de todos os carros participantes serem Oreca 07. A LMP2 pode, portanto, ser considerada como uma espécie de taça (não oficial) de uma só marca. Também não existe um Balanço de Performance (BoP). Isto significa que todos os pilotos podem ir a todo o gás sem serem influenciados e sem terem de recear jogos políticos. A ação na classe é correspondentemente atractiva.

No entanto, em 2024, a LMP2 no WEC será uma coisa do passado. A classe será banida do WEC. Os LMP2 só poderão competir na corrida de Le Mans - ou, claro, na Asian Le Mans Series, na European Le Mans Series e na American IMSA Series. Isto significa que o último título LMP2 do WEC será atribuído em 2023.

Há também apenas três duplas de pilotos ainda elegíveis para o título. Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz, do Team WRT, estão no topo da classificação com 135 pontos. Este trio é também o único a ter conquistado duas vitórias na época de 2023 (Spa-Francorchamps e Fuji). Jakub Smiechowski, Fabio Scherer e Albert Costa (Inter Europol Competition) estão atualmente em segundo lugar com 102 pontos. No entanto, já puderam festejar este ano, pois ganharam as 24h de Le Mans.

Frederick Lubin e Philip Hanson (United Autosports) estão em terceiro lugar com 101 pontos. No final da época de 2023, no Bahrain, serão ainda atribuídos 39 pontos (38 pela vitória na corrida e um pela pole position). Isto significa que todos os outros pilotos estão fora da corrida ao título.

O mesmo se aplica à classificação por equipas. Neste caso, os pontos são calculados por carro individual. O Oreca #41 da Team WRT (conduzido por Andrade/Kubica/Delétraz) está na liderança com 135 pontos. O Inter Europol Competition #34 é o segundo com 102 pontos. O top 3 é completado pelo #22 da United Autosports com 101 pontos.