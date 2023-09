6h de Bahreïn : pas beaucoup de changements dans le peloton des hypercars

La saison 2023 du FIA WEC est dans sa dernière ligne droite. La finale de la saison se déroulera le 2 novembre à Bahreïn. Une liste provisoire d'engagés a été publiée à cet effet. Elle se compose de 36 voitures au total. Comme d'habitude, la tête de liste est constituée par la catégorie Hypercar, dans laquelle douze voitures sont inscrites, soit le même nombre qu'à Fuji. Cela signifie également que la Glickenhaus 007 ne sera pas de la partie.

Chez Peugeot, les deux 9X8 avec Paul di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Eric Vergne ainsi que Loïc Duval, Gustavo Menezes et Nico Müller ont été annoncées. Peugeot est donc optimiste quant au retour de Müller. En raison d'une blessure à l'épaule, il a été remplacé à Fuji par Stoffel Vandoorne. Pour l'Américain Menezes, il s'agira en outre de la dernière course en 9X8.

Dans la Vanwall Vandervell 680, seuls Esteban Guerrieri et Tristan Vautier sont actuellement cités. La troisième place, occupée dernièrement par João Paulo de Oliveira, est actuellement encore libre. Sinon, il n'y a pas de changement dans le peloton. Toyota roule comme d'habitude avec Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, ainsi qu'avec Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley. La Ferrari sera pilotée par Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, ainsi que par Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. Et la Cadillac est pilotée par Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook.

Les Porsche d'usine seront pilotées par Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki, ainsi que Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. A cela s'ajoutent les 963 privées de Hertz Team Jota avec William Stevens, Yifei Ye et António Félix da Costa ainsi que de Proton Competition avec

Gianmaria Bruni, Harry Tincknell et Neel Jani. La liste d'entrée provisoire a été déposée ici.