6h Bahrain: pochi cambiamenti nel campo delle hypercar

La stagione 2023 del FIA WEC è in dirittura d'arrivo. Il finale di stagione si terrà in Bahrain il 2 novembre. È stato pubblicato l'elenco provvisorio degli iscritti. Si tratta di un totale di 36 vetture. Come di consueto, in cima alla lista c'è la classe hypercar, alla quale sono iscritte dodici vetture, lo stesso numero dell'ultima volta al Fuji. Ciò significa anche che la Glickenhaus 007 non sarà ancora una volta in gara.

Alla Peugeot sono state iscritte le due 9X8 con Paul di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, oltre a Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller. Peugeot è quindi ottimista sul fatto che Müller possa tornare a gareggiare. A causa di un infortunio alla spalla, è stato sostituito da Stoffel Vandoorne al Fuji. Per lo statunitense Menezes sarà anche l'ultima gara nella 9X8.

Nella Vanwall Vandervell 680, solo Esteban Guerrieri e Tristan Vautier sono attualmente nominati. Il terzo posto, occupato da João Paulo de Oliveira, è attualmente vacante. Per il resto, non ci sono cambiamenti nello schieramento. La Toyota correrà come sempre con Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, oltre che con Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley. Sulla Ferrari ci sono Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, oltre ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. La Cadillac è guidata da Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook.

Le Porsche d'occasione sono guidate da Dane Cameron, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki, oltre che da Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Inoltre, saranno presenti le 963 private dell'Hertz Team Jota con William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa, nonché quelle di Proton Competition con

Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani. L'elenco iscritti provvisorio è stato depositato qui.