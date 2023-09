6h Bahrain: Poucas alterações no domínio dos hipercarros

Doze hipercarros estão na lista de inscritos provisória para as 6 Horas do Bahrain, que é o final da temporada 2023 do FIA WEC. Ainda há um lugar livre em Vanwall. Nico Müller voltou a inscrever-se no Peugeot.

A época de 2023 do FIA WEC está na reta final. O final da época terá lugar no Bahrein, a 2 de novembro. Foi agora publicada uma lista provisória de inscritos. É composta por um total de 36 carros. Como habitualmente, o topo da lista é a classe dos hipercarros, na qual estão inscritos doze carros - o mesmo número que da última vez em Fuji. Isto também significa que o Glickenhaus 007 não estará mais uma vez na corrida.

Na Peugeot, estão inscritos os dois 9X8 com Paul di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, bem como Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller. A Peugeot está, portanto, otimista quanto à possibilidade de Müller voltar a competir. Devido a uma lesão no ombro, ele foi substituído por Stoffel Vandoorne em Fuji. Para o americano Menezes, esta será também a última corrida no 9X8.

No Vanwall Vandervell 680, apenas Esteban Guerrieri e Tristan Vautier estão atualmente nomeados. O terceiro lugar, ocupado pela última vez por João Paulo de Oliveira, está atualmente vago. De resto, não há alterações na grelha de partida. A Toyota vai correr como habitualmente com Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, bem como com Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley. No Ferrari estão Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, bem como Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. E o Cadillac é conduzido por Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook.

Os Porsches de trabalho são conduzidos por Dane Cameron, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki, bem como por Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Além disso, estarão presentes os 963 privados da Hertz Team Jota com William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa, bem como da Proton Competition com

Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani. A lista provisória de inscritos foi depositada aqui.