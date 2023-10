Alpine teste l'hypercar au Motorland d'Aragon

La nouvelle Alpine A424 a passé deux jours dans le Motorland Aragón. Plus de 1500 kilomètres ont été parcourus à cette occasion. Deux des voitures participeront au championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) lors de la saison 2024.

La saison 2024 verra l'arrivée de trois voitures de course de type LMDh dans le FIA WEC. La BMW M Hybrid V8, la Lamborghini SC63 et l'Alpine A424. Cette dernière voiture de course française a effectué son prochain essai. Celui-ci s'est déroulé sur deux jours au Motorland Aragón, dans le nord-est de l'Espagne. Environ 1500 kilomètres ont été parcourus. En août, l'Alpine avait déjà roulé sur le circuit Paul Ricard au Castellet.

L'Alpine est propulsée par un V6 3.4L turbo, basé sur un groupe Mecachrome. La puissance est de 500 kW, ce qui est habituel dans la catégorie. Comme tous les LMDh, l'Alpine est équipée d'un système hybride standard de Bosch. Le partenaire châssis d'Alpine est Oreca. Comme on le sait, le LMDh d'Acura est également basé sur le châssis Oreca.

A la fin de l'année, l'Alpine A424 devra également être homologuée par les instances de régulation. Cela se fait non seulement par la FIA, mais aussi par la série américaine IMSA, qui est le chef de file en ce qui concerne la LMDh. Les débuts de l'Alpine en course sont prévus pour mars prochain, lorsque le FIA WEC débutera la saison 2024 au Qatar.