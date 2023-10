Alpine con la prova della hypercar al Motorland Aragón

Nella stagione 2024, tre auto da corsa progettate da LMDh si aggiungeranno al FIA WEC. La BMW M Hybrid V8, la Lamborghini SC63 e la Alpine A424. Quest'ultima auto da corsa francese ha completato il suo prossimo test drive. Si è svolto nell'arco di due giorni nel Motorland Aragón, nel nord-est della Spagna. Sono stati percorsi circa 1500 chilometri. In agosto, l'Alpine aveva già girato sul circuito Paul Ricard di Le Castellet.

L'Alpine è alimentata da un V6 turbo da 3,4 litri basato su un propulsore Mecachrome. La potenza erogata è la solita di 500 kW per la classe. Come in tutte le LMDh, anche sulla Alpine è installato un sistema ibrido Bosch di serie. Il partner di Alpine per il telaio è Oreca. Come è noto, anche la Acura LMDh è basata sul telaio Oreca.

Alla fine dell'anno, l'Alpine A424 dovrà essere omologata dalle autorità competenti. Ciò avverrà non solo da parte della FIA, ma anche attraverso la serie americana IMSA, che è l'organizzazione principale per quanto riguarda la LMDh. Il debutto in gara dell'Alpine è previsto per il prossimo marzo, quando il FIA WEC inizierà la stagione 2024 in Qatar.