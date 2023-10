Alpine com teste do hipercarro no Motorland Aragón

O novo Alpine A424 esteve na estrada durante dois dias no Motorland Aragón. Foram percorridos mais de 1500 quilómetros. Dois dos veículos irão competir na época de 2024 no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC).

Na época de 2024, três automóveis de corrida concebidos pela LMDh serão adicionados ao FIA WEC. O BMW M Hybrid V8, o Lamborghini SC63 e o Alpine A424. Este último carro de corrida de França completou agora o seu próximo teste de condução. Este decorreu durante dois dias no Motorland Aragón, no nordeste de Espanha. Foram percorridos cerca de 1500 quilómetros. Em agosto, o Alpine já tinha rodado no Circuito Paul Ricard em Le Castellet.

O Alpine é alimentado por um V6 turbo de 3,4L baseado numa unidade de potência Mecachrome. A potência é os habituais 500 kW para a classe. Como em todos os LMDh, um sistema híbrido Bosch padrão está instalado no Alpine. O parceiro de chassis da Alpine é a Oreca. Como é sabido, o Acura LMDh também é baseado no chassis Oreca.

No final do ano, o Alpine A424 terá de ser homologado pelas autoridades regulamentares. Isto é feito não só pela FIA, mas também através da série americana IMSA, que é a organização líder no que respeita ao LMDh. A estreia do Alpine nas corridas está prevista para o próximo mês de março, quando o FIA WEC iniciar a época de 2024 no Qatar.