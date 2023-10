United Autosports veut participer au WEC avec McLaren en 2024

La saison 2024 verra quelques nouveautés dans le FIA WEC. La catégorie LMP2 sera supprimée (en dehors des 24h du Mans) et les bolides GT3 feront leur entrée dans le championnat. La catégorie LMGT3 remplacera alors la catégorie GTE-Am. Actuellement, on ne sait pas encore quels constructeurs seront représentés. Les organisateurs du WEC veulent d'abord miser sur des marques qui sont également présentes dans les hypercars. Mais il devrait y avoir des exceptions. De plus, chaque marque ne se verra attribuer que deux créneaux de véhicules. La décision de savoir quelles équipes seront engagées revient à chaque constructeur.

McLaren a maintenant décidé de miser sur United Autosports. "Le sport automobile reste une partie fondamentale de la stratégie de performance future de McLaren et nous considérons depuis longtemps le WEC comme une opportunité naturelle de démontrer les performances de nos voitures. Cela inclut également un retour aux 24 Heures du Mans. Nous avons choisi United Autosports qui, selon nous, partage notre passion pour les courses GT d'endurance ainsi que pour la marque McLaren", a déclaré Michael Leiters (CEO de McLaren Automotive).

United Autosports a déposé auprès des organisateurs du WEC son intention d'engager deux McLaren 720S GT3 EVO dans le WEC 2024. Pour l'instant, on ne sait pas encore si les inscriptions seront autorisées. Le fait est que les places pour les GT3 sont extrêmement limitées dans le WEC. La grille sera composée d'environ 36 à 38 voitures. Une vingtaine d'hypercars sont attendues l'année prochaine. Il y a donc 16 à 18 places GT3 disponibles, ce qui signifie huit à neuf constructeurs GT3 pour deux voitures.

Les favoris sont Porsche, BMW, Corvette, Lexus, Ford, Aston Martin, Ferrari et Lamborghini - et grâce à United Autosports en tant qu'équipe d'engagement, également McLaren. United Autosports est déjà actif depuis quelques années dans la catégorie LMP2 du WEC. A cela s'ajoutent de nombreux engagements avec des bolides LMP2 et LMP3 dans les championnats apparentés au WEC, l'European Le Mans Series et la Le Mans Cup. "L'expérience de United Autosports au Mans et en Championnat du monde d'endurance sera inestimable, mais nous savons que c'est un endroit extrêmement compétitif et nous sommes prêts à relever le défi", explique le CEO de United Autosports, Richard Dean.