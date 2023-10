United Autosports vuole entrare nel WEC con McLaren nel 2024

La nota scuderia britannica ha in programma di partecipare alla classe LMGT3 del Campionato mondiale per auto sportive (FIA WEC) il prossimo anno. A questo scopo verranno schierate due McLaren 720S GT3 EVO. Non è chiaro se ci sia ancora spazio.

La stagione 2024 vedrà una serie di cambiamenti nel FIA WEC. La classe LMP2 sarà abolita (al di fuori della 24h di Le Mans) e le vetture GT3 entreranno nel WEC. La cosiddetta categoria LMGT3 sostituirà quindi la classe GTE-Am. Non è ancora chiaro quali vetture dei costruttori saranno rappresentate. Inizialmente gli organizzatori del WEC vogliono concentrarsi sui marchi che competono anche nelle hypercar. Tuttavia, ci saranno anche delle eccezioni. Inoltre, a ogni marchio saranno assegnati solo due slot per le auto. Spetta al rispettivo costruttore decidere quali team utilizzare.

La McLaren ha deciso di affidarsi a United Autosports. "Il motorsport rimane una parte fondamentale della strategia di performance futura di McLaren e da tempo consideriamo il WEC come un'opportunità naturale per dimostrare le capacità delle nostre auto. Questo include il ritorno alla 24 Ore di Le Mans. Abbiamo scelto United Autosports, che crediamo condivida la nostra passione per le gare GT di durata e per il marchio McLaren", ha dichiarato Michael Leiters (CEO di McLaren Automotive).

United Autosports ha presentato agli organizzatori del WEC l'intenzione di iscrivere due McLaren 720S GT3 EVO al WEC 2024. Al momento, tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se le iscrizioni saranno consentite. Il fatto è che i posti in GT3 nel WEC sono estremamente limitati. La griglia sarà composta da circa 36-38 vetture in totale. L'anno prossimo sono attese circa 20 hypercar. Ciò significa che ci sono circa 16-18 posti GT3 disponibili, vale a dire otto-nove costruttori GT3 ogni due vetture.

I favoriti sono Porsche, BMW, Corvette, Lexus, Ford, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini e ora, con United Autosports come team di partecipazione, anche McLaren. United Autosports è attiva da diversi anni nella classe LMP2 del WEC. Inoltre, sono in corso diversi impegni con vetture LMP2 e LMP3 nei campionati legati al WEC, European Le Mans Series e Le Mans Cup. "L'esperienza di United Autosports a Le Mans e nel Campionato Mondiale Endurance sarà preziosa, ma sappiamo che questo è un luogo altamente competitivo e siamo pronti per la sfida", ha dichiarato Richard Dean, CEO di United Autosports.