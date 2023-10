A United Autosports quer entrar no WEC com a McLaren em 2024

A conhecida equipa de corridas britânica está a planear entrar na classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no próximo ano. Para o efeito, serão colocados em pista dois McLaren 720S GT3 EVO. Não se sabe se haverá algum espaço.

A época de 2024 será marcada por uma série de alterações no FIA WEC. A classe LMP2 será abolida (fora das 24h de Le Mans) e os carros GT3 entrarão no WEC. A chamada categoria LMGT3 substituirá então a classe GTE-Am. Ainda não é claro quais os construtores que estarão representados. Inicialmente, os organizadores do WEC querem concentrar-se nas marcas que também competem nos hipercarros. No entanto, também haverá excepções. Além disso, a cada marca serão atribuídas apenas duas vagas para carros. Cabe ao respetivo construtor decidir quais as equipas a utilizar.

A McLaren decidiu agora optar pela United Autosports. "O desporto automóvel continua a ser uma parte fundamental da estratégia de desempenho futuro da McLaren e há muito que vemos o WEC como uma oportunidade natural para demonstrar as capacidades dos nossos carros. Isto inclui um regresso às 24 Horas de Le Mans. Escolhemos a United Autosports, que acreditamos partilhar a nossa paixão pelas corridas de GT de resistência, bem como a marca McLaren," disse Michael Leiters (CEO da McLaren Automotive).

A United Autosports apresentou uma intenção aos organizadores do WEC para inscrever dois McLaren 720S GT3 EVO no WEC de 2024. No entanto, atualmente, ainda não é totalmente claro se as inscrições serão permitidas. O facto é que os lugares para os GT3 no WEC são extremamente limitados. A grelha será composta por cerca de 36 a 38 carros no total. No próximo ano, são esperados cerca de 20 hipercarros. Isto significa que existem cerca de 16 a 18 lugares de GT3 disponíveis - o que significa oito a nove construtores de GT3 por cada dois carros.

Os favoritos são a Porsche, BMW, Corvette, Lexus, Ford, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini - e agora, com a United Autosports como equipa de entrada, também a McLaren. A United Autosports tem estado ativa na classe LMP2 do WEC há vários anos. Para além disso, tem vários compromissos com carros LMP2 e LMP3 nos campeonatos relacionados com o WEC, European Le Mans Series e Le Mans Cup. "A experiência da United Autosports em Le Mans e no Campeonato Mundial de Resistência será inestimável, mas sabemos que este é um local altamente competitivo e estamos prontos para o desafio", afirma Richard Dean, Diretor Executivo da United Autosports.