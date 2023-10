Cadillac avec une seule voiture en FIA WEC en 2024 également

La saison 2024 sera riche en événements dans le FIA WEC. Une vingtaine d'hypercars sont attendues dans le championnat. La plupart des constructeurs ont misé sur une équipe de deux voitures. Ce n'est pas le cas de Cadillac : la marque américaine continuera à n'aligner qu'une seule V-Series.R au départ du WEC. Dès 2023, une seule Cadillac sera engagée (à temps plein) dans le WEC.

Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il pourrait y avoir un plus grand nombre de Cadillac aux 24 Heures du Mans. En 2023, trois V-Series.R étaient au départ de la grande classique dans la Sarthe française. Cadillac continuera également à être présent dans la série américaine IMSA. Deux voitures y seront engagées en 2024, l'une par Action Express Racing et l'autre par Chip Ganassi Racing.

"Nous sommes très heureux d'entrer dans la deuxième année de notre programme Cadillac V-Series.R. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli la première année - et nous avons tant appris dans deux séries de courses. "Nous avons une base formidable sur laquelle nous pouvons construire", a déclaré Laura Wontrop Klauser, responsable du programme GM pour les courses de voitures de sport.

Le nom de la personne qui pilotera la Cadillac en 2024 dans le WEC n'a pas encore été annoncé. En 2023, Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook seront dans le cockpit. Le trio occupe actuellement la cinquième place du classement du championnat du monde. Le point culminant a sans aucun doute été la troisième place aux 24 heures du Mans en juin.