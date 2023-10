Cadillac também em 2024 com apenas um carro no FIA WEC

A marca americana confirmou agora que pretende competir na época de 2024 no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) com apenas um carro V-Series.R. Anteriormente, havia rumores de que poderia haver dois carros.

Há muita coisa a acontecer no FIA WEC na época de 2024. São esperados cerca de vinte hipercarros no WEC. A maioria dos construtores optou por uma equipa de dois carros. A Cadillac não: a marca americana continuará a inscrever apenas um V-Series.R no WEC. Já em 2023, apenas um Cadillac correrá no WEC (a tempo inteiro).

Atualmente, não é claro se poderá haver um alinhamento maior da Cadillac nas 24 Horas de Le Mans. Em 2023, três carros V-Series.R estiveram na grelha da grande clássica em Sarthe, França. A Cadillac também continuará a estar representada na série americana IMSA. Dois carros serão inscritos em 2024 - um de cada vez pela Action Express Racing e Chip Ganassi Racing, respetivamente.

"Estamos muito entusiasmados por entrar no segundo ano do nosso programa Cadillac V-Series.R. Estamos muito orgulhosos do que alcançámos no primeiro ano - e aprendemos muito em duas séries de corridas. "Temos uma excelente base sobre a qual construir", afirmou Laura Wontrop Klauser, gestora do programa GM para as corridas de automóveis desportivos.

Ainda não foi anunciado quem irá pilotar o Cadillac de 2024 no WEC. Em 2023, Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook estarão no cockpit. O trio está atualmente em quinto lugar na classificação do WEC. O seu ponto alto foi, sem dúvida, o terceiro lugar nas 24 Horas de Le Mans, em junho.