Romain Grosjean teste l'hypercar Lamborghini

Le programme hypercar de Lamborghini continue d'avancer. Le constructeur italien développe actuellement une voiture de course selon les règles LMDh et veut participer en 2024 au championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) et à quelques courses de la série IMSA avec un exemplaire de chaque. Les débuts de la voiture baptisée SC63 sont prévus pour l'ouverture de la saison WEC en mars au Qatar.

D'ici là, il y aura bien sûr encore quelques essais. La dernière fois, la SC63 a roulé pendant trois jours sur le Circuito de Almería en Espagne. Les principaux objectifs étaient de tester la fiabilité et les procédures. Plusieurs logruns ont été effectués et l'équipe d'intervention Iron Lynx a pu se familiariser avec la voiture. Le test a également permis aux techniciens de simuler des situations de Full Corse Yellow. Au total, près de 2000 kilomètres ont été parcourus.

La SC63 a été pilotée par les pilotes officiels Lamborghini Andrea Caldarelli et Romain Grosjean sur un circuit d'environ 4,2 kilomètres. Pour Grosjean, il s'agissait des premiers mètres au volant de l'hypercar Lamborghini. "Ce furent trois jours très intenses. Mais j'étais très heureux de pouvoir travailler pour la première fois avec l'équipe et la voiture. La voiture s'est révélée très agréable dès les premiers tours de roue. J'ai hâte de faire encore plus de kilomètres avec lors des prochains tests", se réjouissait Grosjean. "Bien sûr, nous avons encore un long voyage à faire. Mais le travail effectué avant mon arrivée a été très bon".

Le programme d'essais avec la SC63 se poursuivra la semaine prochaine en Europe. Ensuite, l'équipe d'essai Lamborghini Iron Lynx se déplacera aux États-Unis pour poursuivre le processus d'homologation par l'IMSA. De plus, quelques tests seront alors effectués sur des circuits nord-américains.