Romain Grosjean in prova con la hypercar Lamborghini

L'ex pilota di Formula 1 ha guidato la Lamborghini SC63 al Circuito de Almería in Spagna. Anche il collega Andrea Caldarelli ha partecipato al test. Sono stati percorsi quasi 2000 chilometri.

Il programma hypercar della Lamborghini continua a progredire. Il costruttore italiano sta attualmente sviluppando un'auto da corsa secondo le regole LMDh e prevede di iscrivere una vettura al World Sports Car Championship (FIA WEC) e ad alcune gare della serie IMSA nel 2024. Il debutto della vettura, denominata SC63, è previsto per l'apertura della stagione WEC in Qatar a marzo.

Fino ad allora, naturalmente, ci sono ancora alcuni test da fare. Di recente, la SC63 ha girato per tre giorni al Circuito de Almería in Spagna. I test di affidabilità e di procedura erano gli obiettivi principali. Ad esempio, sono stati effettuati diversi giri di pista e il team operativo di Iron Lynx ha potuto familiarizzare ulteriormente con la vettura. Il test ha anche dato ai tecnici l'opportunità di simulare situazioni di Full Corse Yellow. In totale sono stati percorsi quasi 2000 chilometri.

La SC63 è stata guidata dai piloti ufficiali Lamborghini Andrea Caldarelli e Romain Grosjean sui 4,2 chilometri di pista. Per Grosjean si è trattato dei primi metri a bordo della hypercar Lamborghini. "Sono stati tre giorni molto intensi. Ma sono stato molto contento di poter lavorare per la prima volta con la squadra e con la macchina. La macchina si è sentita molto bene fin dai primi giri. Non vedo l'ora di percorrere altri chilometri nei prossimi test", ha commentato Grosjean. "Naturalmente abbiamo ancora un lungo viaggio davanti a noi. Ma il lavoro svolto prima del mio arrivo è stato molto buono".

Il programma di test con la SC63 continuerà la prossima settimana in Europa. Il team di collaudo della Lamborghini Lince di Ferro si sposterà poi negli Stati Uniti per continuare il processo di omologazione attraverso l'IMSA. In quel periodo si svolgeranno anche alcuni test sui circuiti nordamericani.