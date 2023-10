Romain Grosjean com teste em hipercarro Lamborghini

O programa de hipercarros da Lamborghini continua a avançar. O fabricante italiano está atualmente a desenvolver um carro de corrida de acordo com as regras LMDh e planeia inscrever um carro no Campeonato Mundial de Carros Desportivos (FIA WEC) e em algumas corridas da série IMSA em 2024. A estreia do carro, denominado SC63, está prevista para a abertura da época do WEC no Qatar, em março.

Até lá, é claro, ainda há alguns testes a serem feitos. Mais recentemente, o SC63 esteve na estrada durante três dias no Circuito de Almería, em Espanha. Os principais objectivos foram os testes de fiabilidade e de procedimentos. Por exemplo, foram efectuados vários testes de registo e a equipa de operações da Iron Lynx também teve a oportunidade de se familiarizar mais com o carro. O teste também deu aos técnicos a oportunidade de simular situações de Full Corse Yellow. No total, foram percorridos quase 2000 quilómetros.

O SC63 foi conduzido pelos pilotos de fábrica da Lamborghini, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean, na pista de 4,2 quilómetros. Para Grosjean, foram os seus primeiros metros com o hipercarro da Lamborghini. "Foram três dias muito intensos. Mas fiquei muito contente por poder trabalhar com a equipa e com o carro pela primeira vez. O carro soube-me muito bem desde as primeiras voltas. Mal posso esperar para fazer mais quilómetros com ele nos próximos testes", disse Grosjean entusiasmado. "É claro que ainda temos uma longa jornada pela frente. Mas o trabalho que foi feito antes da minha chegada foi muito bom."

O programa de testes com o SC63 vai continuar na próxima semana na Europa. A equipa de testes da Lamborghini Iron Lynx irá depois para os EUA para continuar o processo de homologação através da IMSA. Nessa altura, serão também realizados alguns testes em pistas norte-americanas.