8h de Bahreïn : qu'est-ce qui change en LMP2 et GTE Am ?

Lors de la finale de la saison 2023 du Championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) début novembre à Bahreïn, 36 voitures au total sont attendues. Il y aura également des changements dans les cockpits de la petite classe de prototypes LMP2 et de la GTE Am.

La saison 2023 de la FIA-WEC est sur le point de s'achever. Le 4 novembre (c'est un samedi) aura lieu la finale de la saison avec les 8h de Bahreïn. 36 voitures de course figurent sur la liste provisoire des engagés. La catégorie Hypercar est à nouveau composée de douze voitures : quatre Porsche 963, deux Toyota GR010 Hybrid, deux Ferrari 499P et deux Peugeout 9X8 ainsi qu'une Cadillac V-Series.R et une Vanwall Vandervell 680. Il n'y a pas beaucoup de changements dans le cockpit des Hypercar.

Dans la catégorie LMP2, il y a également peu de changements pour Bahreïn. Le fait est que Mirko Bortolotti sera à nouveau au volant de l'Oreca 07 de Prema Racing. L'Italien, qui vit à Vienne, a dû faire l'impasse sur la dernière course à Fuji, car il était en DTM sur le Sachsenring. A Bahreïn, il roulera à nouveau avec Doriane Pin et Daniil Kvyat.

Tom Blomqvist est également de retour. A Bahreïn, il partagera une Oreca de United Autosports avec Joshua Pierson et Oliver Jarvis. Blomqvist n'a pas pris le départ à Fuji récemment, car il était engagé en IndyCar.

Dans la catégorie GTE-Am, il manque encore le troisième pilote dans l'Aston Martin Vantage AMR de D'Station Racing. Dans la liste provisoire des engagés que vous trouverez ici, la place est encore vacante aux côtés de Casper Stevenson et Tomonobu Fujii. Mais l'Australien Liam Talbot a annoncé via les médias sociaux qu'il sera au volant. Ce serait également les débuts de Talbot dans le WEC. Il a déjà participé à plusieurs reprises à l'Asian Le Mans Series. Le WEC n'a pas encore confirmé la participation de Simon Mann dans la Ferrari 488 GTE Evo #21 d'AF Corse.