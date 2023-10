8h Bahrain: cosa cambia in LMP2 e GTE Am?



di Oliver Müller - Traduzione automatica da Tedesco

LAT

Un totale di 36 vetture è atteso per il finale di stagione del Campionato Mondiale Endurance per Auto Sportive (FIA WEC) 2023, che si terrà in Bahrain all'inizio di novembre. Ci sono anche cambiamenti negli abitacoli della piccola classe di prototipi LMP2 e della GTE Am.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.