8h Bahrain: O que muda em LMP2 e GTE Am?

Espera-se um total de 36 carros no final da temporada de 2023 do Campeonato Mundial de Resistência de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrein, no início de novembro. Há também alterações nos cockpits da classe de pequenos protótipos LMP2 e dos GTE Am.

A época 2023 do FIA WEC está a chegar ao fim. O final da época, as 8h do Bahrain, terá lugar a 4 de novembro (é um sábado). 36 carros de corrida constam da lista provisória de inscritos. A classe de topo Hypercar é novamente composta por doze carros: quatro Porsche 963, dois Toyota GR010 Hybrid, dois Ferrari 499P e um Peugeout 9X8, bem como um Cadillac V-Series.R e um Vanwall Vandervell 680. No campo dos Hypercar não há muitas alterações no cockpit.

Também há poucas alterações na classe LMP2 para o Bahrain. O facto é que Mirko Bortolotti estará de volta ao Oreca 07 da Prema Racing. O italiano, que vive em Viena, teve de faltar à última corrida em Fuji porque estava a correr no DTM em Sachsenring. No Bahrain, voltará a pilotar juntamente com Doriane Pin e Daniil Kvyat.

Também de regresso está Tom Blomqvist. Ele partilha um Oreca da United Autosports com Joshua Pierson e Oliver Jarvis no Bahrain. Blomqvist não começou em Fuji da última vez porque tinha uma missão na IndyCar.

Na classe GTE-Am, ainda falta o terceiro piloto do Aston Martin Vantage AMR da D'Station Racing. Na lista provisória de inscritos, que pode ser consultada neste ponto, o lugar ao lado de Casper Stevenson e Tomonobu Fujii ainda está vago. No entanto, o australiano Liam Talbot anunciou agora, através das redes sociais, que vai pilotar. Será também a estreia de Talbot no WEC. No entanto, ele já competiu várias vezes na Asian Le Mans Series. Também ainda não foi oficialmente confirmado pelo WEC quem irá competir ao lado de Simon Mann no Ferrari 488 GTE Evo #21 da AF Corse.