8h de Bahreïn : Ryan Briscoe au volant de l'hypercar Vanwall

L'Australien pilotera la Vanwall Vandervell 680 lors de la finale du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC). Il partagera le cockpit avec Esteban Guerrieri ainsi que Tristan Vautier et remplacera João Paulo de Oliveira.

Lorsque la finale de la saison du FIA WEC aura lieu le 4 novembre à Bahreïn, Ryan Briscoe sera également de la partie. L'Australien participera à la catégorie hypercar au volant de la Vanwall Vandervell 680. Le plateau est donc désormais complet dans la catégorie supérieure du WEC, la place dans le Vanwall étant encore vacante dernièrement. Douze hypercars seront au départ à Bahreïn.

"C'est formidable de faire partie de l'équipe pour la finale du WEC", a déclaré Briscoe. "Je tiens à remercier le Dr Colin Kolles pour cette opportunité et j'ai hâte de faire mes premiers tours de roue au volant de la Vandervell 680". Briscoe roulera aux côtés d'Esteban Guerrieri et de Tristan Vautier. Auparavant, João Paulo de Oliveira était le troisième pilote de l'équipe. Il ne pourra toutefois pas être présent le week-end de Bahreïn, car il participe au Super GT japonais à Motegi.

"Ryan est un excellent pilote avec une grande expérience des prototypes", se réjouit également le chef d'équipe, le Dr Colin Kolles, de cet engagement. "Avec Esteban, Tristan et Ryan, nous disposons d'une équipe solide pour la dernière épreuve de la saison FIA WEC 2023".

Briscoe est surtout connu pour son passage dans les séries IndyCar, où il a longtemps couru pour Penske. Mais il y a plus de 15 ans, il a toujours concouru en parallèle dans des prototypes, par exemple aussi dans la Porsche RS Spyder. En GT, il a notamment piloté la Corvette d'usine et la Ford GT (classe GTE). Pour Wayne Taylor Racing, il a participé à l'IMSA avec la Cadillac DPi. Depuis 2021, Briscoe a également participé à la catégorie hypercar du WEC et a piloté la Glickenhaus 007 - dernièrement lors des 24h du Mans de cette année.