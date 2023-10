8h Bahrain: Ryan Briscoe guida l'hypercar Vanwall

Quando il 4 novembre si svolgerà il finale di stagione del FIA WEC in Bahrain, anche Ryan Briscoe farà parte dell'azione. L'australiano gareggerà nella classe hypercar e siederà sulla Vanwall Vandervell 680. Ciò significa che lo schieramento della classe superiore del WEC è ora completo, mentre l'ultima volta il sedile della Vanwall era ancora vacante. Dodici hypercar gareggeranno in Bahrain.

"È fantastico far parte della squadra alla finale del WEC", ha dichiarato Briscoe. "Vorrei ringraziare il dottor Colin Kolles per l'opportunità e non vedo l'ora di fare i miei primi giri con la Vandervell 680". Briscoe guiderà insieme a Esteban Guerrieri e Tristan Vautier. In precedenza, João Paulo de Oliveira era il terzo pilota del team. Tuttavia, non potrà partecipare al weekend del Bahrain perché impegnato nel Super GT giapponese a Motegi.

"Ryan è un pilota eccellente con molta esperienza nei prototipi", ha dichiarato il boss del team Colin Kolles, soddisfatto dell'ingaggio. "Con Esteban, Tristan e Ryan abbiamo una formazione forte per l'evento finale della stagione FIA WEC 2023".

Briscoe è conosciuto soprattutto per il suo periodo nella IndyCar Series, dove ha guidato a lungo per Penske. Ma anche più di 15 anni fa ha sempre gareggiato in prototipi in parallelo, ad esempio anche con la Porsche RS Spyder. Nelle gare GT ha guidato, tra le altre, la Corvette ufficiale e la Ford GT (classe GTE). Per il Wayne Taylor Racing ha gareggiato nell'IMSA con la Cadillac DPi. Dal 2021, Briscoe ha gareggiato anche nella classe hypercar del WEC e ha guidato la Glickenhaus 007, da ultimo nella 24 Ore di Le Mans di quest'anno.