8h Bahrain: Ryan Briscoe conduz o hipercarro Vanwall

O australiano vai conduzir o Vanwall Vandervell 680 no final da temporada do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Partilha o cockpit com Esteban Guerrieri e Tristan Vautier e substitui João Paulo de Oliveira.

Quando o final da temporada do FIA WEC tiver lugar no Bahrain, a 4 de novembro, Ryan Briscoe também fará parte da ação. O australiano vai competir na classe dos hipercarros e sentar-se no Vanwall Vandervell 680. Isto significa que a equipa da classe de topo do WEC está agora completa, uma vez que o lugar no Vanwall ainda estava vago da última vez. Doze hipercarros irão competir no Bahrain.

"É fantástico fazer parte da equipa na final do WEC", afirmou Briscoe. "Gostaria de agradecer ao Dr. Colin Kolles pela oportunidade e estou ansioso pelas minhas primeiras voltas no Vandervell 680." Briscoe vai pilotar ao lado de Esteban Guerrieri e Tristan Vautier. Anteriormente, João Paulo de Oliveira era o terceiro piloto da equipa. No entanto, não poderá estar presente no fim de semana do Bahrain, uma vez que está a competir no Super GT japonês em Motegi.

"O chefe de equipa, Dr. Colin Kolles, também está satisfeito com a contratação. "Com o Esteban, o Tristan e o Ryan, temos um alinhamento forte para o último evento da época de 2023 do FIA WEC."

Briscoe é mais conhecido pelo seu tempo na IndyCar Series, onde pilotou para a Penske durante muito tempo. Mas, mesmo há mais de 15 anos, esteve sempre a competir em protótipos em paralelo, por exemplo, também no Porsche RS Spyder. Nas corridas de GT, conduziu o Corvette de fábrica e o Ford GT (classe GTE), entre outros. Para a Wayne Taylor Racing, ele competiu na IMSA no Cadillac DPi. Desde 2021, Briscoe também competiu na classe de hipercarros do WEC e conduziu o Glickenhaus 007 - mais recentemente nas 24 Horas de Le Mans deste ano.