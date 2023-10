Jerez : Mick Schumacher en test dans l'hypercar Alpine

L'ancien pilote de Formule 1 chez Haas et actuel pilote de réserve chez Mercedes F1 a effectué quelques tours de piste au volant de l'Alpine A424 sur le circuit de Jerez. On ne sait toujours pas s'il participera effectivement au FIA WEC en 2024.

En 2024, le FIA WEC sera très animé : Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini et Alpine s'affronteront avec des voitures d'usine dans la catégorie Hypercar et se battront pour la victoire finale et la couronne aux légendaires 24 Heures du Mans (mi-juin). L'afflux de constructeurs suscite naturellement un grand intérêt, y compris chez les pilotes.

Ainsi, Mick Schumacher a testé l'Alpine A424. La sortie s'est déroulée sur le "Circuito de Jerez" dans le sud de l'Espagne. Mais il n'est pas encore confirmé que le pilote de 24 ans participera l'année prochaine au championnat du monde des voitures de sport avec Alpine. Pour Alpine et le FIA WEC en général, ce serait en tout cas un plus.

Si cela devait se produire, Mick marcherait également sur les traces de son père Michael Schumacher. Ce dernier a participé au championnat du monde des voitures de sport en 1990 avec la Mercedes C11 et en 1991 avec la Mercedes C291 (mais encore une fois avec la C11 au Mans) et a remporté la finale de la saison ces deux années.

L'Alpine A424 est actuellement en phase de développement. Elle devrait faire ses débuts en course en mars 2024, lors de l'ouverture de la saison du WEC au Qatar. La voiture est propulsée par un V6 turbo de 3,4L, basé sur un groupe Mecachrome. La puissance est de 500 kW, ce qui est habituel dans la catégorie. Comme tous les LMDh, l'Alpine est équipée d'un système hybride standard de Bosch. Le partenaire châssis d'Alpine est Oreca.

Jerez n'était que le troisième véritable test de l'Alpine. Après un shakedown (sans carrosserie), les Français ont d'abord roulé au Castellet en août. Fin septembre, ils ont ensuite roulé au Motorland Aragón, dans le nord-est de l'Espagne.