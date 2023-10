Jerez: Mick Schumacher in prova con la hypercar Alpine

Nel 2024, il FIA WEC entrerà davvero nel vivo: Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini e Alpine si sfideranno con vetture di serie nella classe hypercar e lotteranno per le vittorie assolute e la corona alla leggendaria 24 Ore di Le Mans (metà giugno). L'elevato numero di costruttori suscita naturalmente grande interesse, anche tra i piloti.

Mick Schumacher, ad esempio, ha provato l'Alpine A424. Il test si è svolto al "Circuito de Jerez", nel sud della Spagna. Tuttavia, non è ancora stato confermato se il 24enne gareggerà con Alpine nel World Sports Car Championship del prossimo anno. Tuttavia, questo sarebbe sicuramente un guadagno per Alpine e per il FIA WEC in generale.

Se ciò dovesse accadere, Mick seguirebbe anche le orme del padre Michael Schumacher. Egli ha partecipato al World Sports Car Championship nel 1990 con la Mercedes C11 e nel 1991 con la Mercedes C291 (ma sempre con la C11 a Le Mans), vincendo il finale di stagione in entrambi gli anni.

L'Alpine A424 è attualmente in fase di sviluppo. Il debutto in gara è previsto per il marzo 2024, in occasione dell'apertura della stagione WEC in Qatar. La vettura è alimentata da un V6 turbo da 3,4 litri basato su un propulsore Mecachrome. La potenza erogata è la solita di 500 kW per la classe. Come in tutte le LMDh, anche sulla Alpine è installato un sistema ibrido Bosch standard. Il partner di Alpine per il telaio è Oreca.

Jerez è stato solo il terzo test vero e proprio della Alpine. Dopo uno shakedown (senza carrozzeria), i francesi sono scesi in strada per la prima volta a Le Castellet in agosto. Alla fine di settembre, hanno poi guidato al Motorland Aragón, nel nord-est della Spagna.