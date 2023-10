Jerez: Mick Schumacher com teste no hipercarro Alpine

O antigo piloto de Fórmula 1 da Haas e atual piloto de reserva da Mercedes F1 deu algumas voltas no Alpine A424 na pista de Jerez. Ainda não se sabe se ele irá efetivamente competir no FIA WEC em 2024.

Em 2024, o FIA WEC vai realmente pôr mãos à obra: Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini e Alpine vão competir com carros de fábrica na classe dos hipercarros e lutar pelas vitórias gerais e pela coroa nas lendárias 24 Horas de Le Mans (em meados de junho). O grande número de fabricantes está, naturalmente, a suscitar muito interesse - também entre os pilotos.

Mick Schumacher, por exemplo, já testou o Alpine A424. O teste teve lugar no "Circuito de Jerez", no sul de Espanha. No entanto, ainda não foi confirmado se o jovem de 24 anos irá competir com a Alpine no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos no próximo ano. No entanto, isso seria definitivamente um ganho para a Alpine e para o FIA WEC em geral.

Se isso acontecer, Mick também estará a seguir os passos do seu pai Michael Schumacher. Ele competiu no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos em 1990 com o Mercedes C11 e em 1991 com o Mercedes C291 (mas novamente com o C11 em Le Mans) e ganhou o final da época em ambos os anos.

O Alpine A424 está atualmente em fase de desenvolvimento. A sua estreia em corrida está prevista para março de 2024, na abertura da época do WEC no Qatar. O carro é alimentado por um V6 turbo de 3,4L baseado numa unidade de potência Mecachrome. A potência é os habituais 500 kW para a classe. Como em todos os LMDh, um sistema híbrido padrão da Bosch está instalado no Alpine. O parceiro de chassis da Alpine é a Oreca.

Jerez foi apenas o terceiro teste efetivo do Alpine. Depois de um shakedown (sem carroçaria), os franceses foram para a estrada pela primeira vez em Le Castellet, em agosto. No final de setembro, conduziram no Motorland Aragón, no nordeste de Espanha.