Le FIA WEC change de format pour les qualifications à partir de 2024

À partir de la saison prochaine, le WEC sera encore plus animé. Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini et Alpine s'engageront dans la catégorie Hypercar avec des voitures d'usine et se battront pour les victoires au classement général et la couronne aux légendaires 24 Heures du Mans. En outre, les voitures GTE seront mises au rebut et remplacées par des GT3. Le championnat du monde renonce même complètement aux LMP2 (en dehors du Mans).

Un nouveau format de qualification a été imaginé et approuvé lors de la réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA à Genève. La procédure est simple : lors d'une première session de douze minutes, toutes les voitures de chaque catégorie participent. Les dix meilleurs de cette session accèdent ensuite à l'hyperpole et se disputent les dix premières places sur la grille de départ.

Auparavant, il n'y avait qu'une seule session par classe, d'une durée de 15 minutes, pour déterminer les places sur la grille de départ. Mais l'hyperpole était déjà appliquée aux 24h du Mans depuis 2020. Au début, elle était composée des six premières voitures par catégorie. À partir de 2023, elle est passée aux huit premières.

De plus, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a également abaissé les règles techniques de la catégorie LMGT3 à Genève. Celles-ci se basent (comment pourrait-il en être autrement) sur les règles GT3 connues depuis des années. En LMGT3, il y a cependant quelques adaptations spécifiques au WEC - comme les numéros de départ éclairés ou le système Leader-Light, qui signale les trois premières voitures de la catégorie par des lumières sur le côté de la voiture.